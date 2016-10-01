Офшорний Рибалка || Анастасія Іванцова («СХЕМИ»)

НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами. Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.: 14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16 15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича). Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. (збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудетьсявідкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!» Основна мета виставки
Офшорний скандал навколо президента Петра Порошенка та низки інших українських чиновників, що розгорівся у квітні цього року, спричинили неабияку дискусію. Народні депутати, які нині називають себе опозицією до влади, навіть вимагали створити тимчасову слідчу комісію, аби розслідувати офшори президента
Чи не найгучніше з трибуни парламенту про це заявляли обранці з Радикальної партії та її лідер Олег Ляшко. Та виявилося, що попри публічну неприязнь до офшорів, радикали і самі користуються закордонними юрисдикціями.
Яку вигоду з офшорів «виловив» депутат Сергій Рибалка, якого називають одним із основних спонсорів Радикальної партії Ляшка? Розслідування Анастасії Іванцової.
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