НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами. Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.: 14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16 15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича). Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. (збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудетьсявідкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!» Основна мета виставки
"Народний фронт" підтримав законопроект №5123-1 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, співавтором якого виступив керівник фракції Максим Бурбак та за який проголосувало 297 народних депутатів.
Під час обговорення законопроекту він наголосив, що перш ніж проводити реформу ринку землі, треба провести широке громадське обговорення. "Нас категорично не влаштовує існуючий стан справ в земельній сфері, але ми хочемо справді широкого, чесного громадського обговорення", - заявив з трибуни парламенту керівник фракції.
"Не проплачених мітингів, не реклами через прокремлівський рупор "Інтер", а дійсне громадське обговорення", - наголосив він.
Максим Бурбак також звернувся до лідерки однієї з опозиційних сил, яка публічно звинувачує "Народний фронт" у відстоюванні продажу земель, не обманювати людей.
"Як народний депутат від 204-го мажоритарного округу, райони якого мають основний дохід від сільськогосподарської діяльності, скажу: там багато працьовитих арграріїв, які сповідують християнські цінності, головне з яких "не обманюйте", - наголосив він.
"Тому що ми читаємо розпорядження від 2009 року, де прописано: “запровадити повноцінний ринок земель, особливо сільськогосподарського призначення, створоти умови для кредитування землевласників під заставу земельних ділянок". Не брешіть людям, вони розумні, ніхто землю не продасть", - заявив керівник фракції і наголосив, що краще лідеру "Батьківщини" відповісти за свою діяльність на посаді глави уряду в 2009 році.
"Краще вам відповідати за свої трагічні помилки: за підписаний з МВФ меморандум щодо відкриття ринку землі і за газові угоди 2009 року ", - резюмував Бурбак.