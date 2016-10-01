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Новини
11:35
07 жовтня

На Буковині прикордонники розповіли ліцеїстам, як охороняють кордони Батьківщини

17:48
06 жовтня

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

16:49
06 жовтня

Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
6 жовтня
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.:
14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16
15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
6 жовтня о 19:00-19:30
вулиця Фастівська 30а (ТСОУ) прибуття резервістів з навчальних зборів.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 12.00
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Партнери

Кров за землю. Максим Бурбак розізлився

Сьогодні, 09:57 / Коментарів: 0
Кров за землю. Максим Бурбак розізлився"Народний фронт" підтримав законопроект №5123-1 про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі, співавтором якого виступив керівник фракції Максим Бурбак та за який проголосувало 297 народних депутатів.

Під час обговорення законопроекту він наголосив, що перш ніж проводити реформу ринку землі, треба провести широке громадське обговорення. "Нас категорично не влаштовує існуючий стан справ в земельній сфері, але ми хочемо справді широкого, чесного громадського обговорення", - заявив з трибуни парламенту керівник фракції.

"Не проплачених мітингів, не реклами через прокремлівський рупор "Інтер", а дійсне громадське обговорення", - наголосив він.

Максим Бурбак також звернувся до лідерки однієї з опозиційних сил, яка публічно звинувачує "Народний фронт" у відстоюванні продажу земель, не обманювати людей.

"Як народний депутат від 204-го мажоритарного округу, райони якого мають основний дохід від сільськогосподарської діяльності, скажу: там багато працьовитих арграріїв, які сповідують християнські цінності, головне з яких "не обманюйте", - наголосив він.

"Тому що ми читаємо розпорядження від 2009 року, де прописано: “запровадити повноцінний ринок земель, особливо сільськогосподарського призначення, створоти умови для кредитування землевласників під заставу земельних ділянок". Не брешіть людям, вони розумні, ніхто землю не продасть", - заявив керівник фракції і наголосив, що краще лідеру "Батьківщини" відповісти за свою діяльність на посаді глави уряду в 2009 році.

"Краще вам відповідати за свої трагічні помилки: за підписаний з МВФ меморандум щодо відкриття ринку землі і за газові угоди 2009 року ", - резюмував Бурбак.

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