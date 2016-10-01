Час брати владу в країні у власні руки: Білецький зроби гучну заявив про майбутнє «Азову»

14 жовтня в Україні має з'явитися нова політична партія, створена за ініціативи керівництва активістів "Азову".
Про це розповів в Маріуполі колишній командир полку "Азов", а нині народний депутат Андрій Білецький, зазначають Патріоти України. Також парламентар повідомив, що партія будуватиметься по мережевому принципу.
"Нинішні партії в Україні мають фейкових членів. У нас буде по-іншому. Ми будемо шукати лідерів у містах, які зможуть об'єднати навколо себе актив, і створювати мережу по всій Україні", - заявив принцип пан Білецький.
За словами політика, поки назви у новоутворення немає. Не відповів він і з приводу ідеологічного спрямування. Однак наголосив, що хоче об'єднати свідомих, активних людей, волонтерів, бізнесменів навколо ідеї будівництва нової України.
"Ми не за таку Україну гинули", - підкреслив Білецький.
Варто зазначити, що експерти вже неодноразово заявляли, що Україні не вистачає саме ідеологічних партій для розбудови держави. А створене на вождистських засадах утворення «гарних хлопців» без чітких засад та програм в кращому випадку може проіснувати певний час для виконання загальногромадських засад, наприклад боротьба з корупцією. В гіршому випадку – стане черговим політтехнічним проектом якогось фінансово-політичного об’єднанняДжерело