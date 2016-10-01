Боротися з вирубкою лісу в Карпатах і вибіркою гравію з гірських рік на Буковині - справа невдячна. Жодні засоби впливу не допомагають. Ніхто нікого не чує і чути не буде до того часу, поки про це будуть говорити громадські активісти, преса, влада. Коли припинять говорити, чекайте біди на свої голови, крадії багатств України! На жаль, поки що говорять. А вони крадуть…Удень і вночі на лівому березі Прута у «Садках» навпроти кінцевої зупинки маршрутки №10А вибирають гравій. Звернення до всіх інстанцій, змушених реагувати на це, не дають жодної користі. Бо, складається враження, екологічна інспекція, Департамент екології і туризму, всі правоохоронці створені тільки для того, аби виправдовувати вибірку гравію.Коли вже людям стало несила терпіти, вони звернулися до редакції газети «Час». А ми, своєю чергою, - до- Пане Ярославе, гравій крадуть! - криком кричимо чиновнику.- Де? - питає Когутяк.- На Пруті. На лівому березі у «Садках».- Не може бути, - висловлює він сумнів.- Та йдіть самі подивіться.- То не наша справа. То справа екологічної інспекції. Та й сьогодні - вихідний.Крадії гравію вихідного не мають.Телефонуємо- Гравій крадуть, - кажемо.- Ну і що? - відповідає начальник Робулець.- Зупиніть. Вас для цього й призначили на посаду.- Давайте у понеділок з вами виїдемо на місце. Усе сфотографуємо, зафіксуємо…Я виїхав, інспекторів не було. І у вівторок їх не було, і у середу…- Та що ж ви робите? - питаємо уже в четвер.- Що хочемо, те й робимо, - відповідають в інспекції.Ми самі поїхали на місце. Там екскаватор вантажив шутром два КамАЗи. З берега уже зробили дрантя.Але пан Когутяк нас заспокоїв. Мовляв, виїжджав на місце, говорив, перевірив… Документи в порядку.- Вони мають право виконувати руслорегулюючі роботи, - каже Когутяк.- Так виконувати роботи, укріплювати береги і т.п., - відповідаємо. - А не вивозити гравій. І куди вони його везуть?- Нас це не цікавить.А кого цікавить?! Яна Дзюбу?! Це він досі з часів Януковича очолює БУВР і надає дозволи на вибірку гравію з Прута, Сірета, Черемоша, Дністра. Біля Дзюби в останні місяці за стіл сіли нібито громадські активісти. Вони обрали т.зв. громадську раду, яку очолив такий собі колишній регіонал Жаріков. А біля нього сів також скрізь присутній Бріклі.Коли таку раду створювали, то сподівалися, що вона буде контролювати, аби руслорегулюючі роботи не шкодили рікам. Але ні.Гравій вивозять, ріки сохнуть, береги валяться, у криницях зникає вода. А громадська рада сидить поряд з Дзюбою (на фото перший зліва). До речі, Дзюба - близький родич колишнього головного регіонала у ВРУ Єфремова. Останній уже в тюрмі. Дзюба ж керує БУВРом. Якщо далі триватиме це керування, - амба Буковині та буковинцям.Тому ми офіційно звертаємося до прокурора області, начальника поліції, начальника управління СБУ в Чернівецькій області з проханням перевірити, чи мають право вивозити гравій з берегів річок у процесі руслорегулюючих робіт. І хто дає дозволи на руйнацію рік Буковини. І чи насправді громадська рада при БУВРі займається громадським контролем, а не «кришуванням» гравійного бізнесу.Водночас звертаємось до справжніх громадських організацій Буковини, воїнів АТО, «Правого сектору», УНА-УНСО із пропозицією взяти під особистий контроль діяльність керівництва БУВРу та громадської ради при ньому.Голові ОДА пану Фищуку варто б попросити екологічні служби області звітувати про свою роботу по-справжньому.Сподіваємося, що цими зверненнями ми ще не закликаємо до радикальніших методів впливу.Хоча уже пора!Петро КОБЕВКО