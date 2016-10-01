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06 жовтня

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06 жовтня

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13:12
05 жовтня

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05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

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05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

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05 жовтня

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11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

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05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

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04 жовтня

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04 жовтня

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Ігор БУРКУТ, політолог:

НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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Що, Де, Коли
6 жовтня
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.:
14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16
15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
6 жовтня о 19:00-19:30
вулиця Фастівська 30а (ТСОУ) прибуття резервістів з навчальних зборів.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 12.00
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Варварство на Буковині. Не крадіть гравій. Бо біда буде!

Сьогодні, 18:09 / Коментарів: 0
Боротися з вирубкою лісу в Карпатах і вибіркою гравію з гірських рік на Буковині - справа невдячна. Жодні засоби впливу не допомагають. Ніхто нікого не чує і чути не буде до того часу, поки про це будуть говорити громадські активісти, преса, влада. Коли припинять говорити, чекайте біди на свої голови, крадії багатств України! На жаль, поки що говорять. А вони крадуть…

Варварство на Буковині. Не крадіть гравій. Бо біда буде!


Удень і вночі на лівому березі Прута у «Садках» навпроти кінцевої зупинки маршрутки №10А вибирають гравій. Звернення до всіх інстанцій, змушених реагувати на це, не дають жодної користі. Бо, складається враження, екологічна інспекція, Департамент екології і туризму, всі правоохоронці створені тільки для того, аби виправдовувати вибірку гравію.

Коли вже людям стало несила терпіти, вони звернулися до редакції газети «Час». А ми, своєю чергою, - до керівника Департаменту екології і туризму Ярослава Когутяка.

- Пане Ярославе, гравій крадуть! - криком кричимо чиновнику.
- Де? - питає Когутяк.

- На Пруті. На лівому березі у «Садках».
- Не може бути, - висловлює він сумнів.

- Та йдіть самі подивіться.
- То не наша справа. То справа екологічної інспекції. Та й сьогодні - вихідний.
Крадії гравію вихідного не мають.

Телефонуємо до екологічної інспекції.
- Гравій крадуть, - кажемо.
- Ну і що? - відповідає начальник Робулець.

- Зупиніть. Вас для цього й призначили на посаду.
- Давайте у понеділок з вами виїдемо на місце. Усе сфотографуємо, зафіксуємо…

Я виїхав, інспекторів не було. І у вівторок їх не було, і у середу…
- Та що ж ви робите? - питаємо уже в четвер.
- Що хочемо, те й робимо, - відповідають в інспекції.

Ми самі поїхали на місце. Там екскаватор вантажив шутром два КамАЗи. З берега уже зробили дрантя.
Але пан Когутяк нас заспокоїв. Мовляв, виїжджав на місце, говорив, перевірив… Документи в порядку.
- Вони мають право виконувати руслорегулюючі роботи, - каже Когутяк.
- Так виконувати роботи, укріплювати береги і т.п., - відповідаємо. - А не вивозити гравій. І куди вони його везуть?
- Нас це не цікавить.

А кого цікавить?! Яна Дзюбу?! Це він досі з часів Януковича очолює БУВР і надає дозволи на вибірку гравію з Прута, Сірета, Черемоша, Дністра. Біля Дзюби в останні місяці за стіл сіли нібито громадські активісти. Вони обрали т.зв. громадську раду, яку очолив такий собі колишній регіонал Жаріков. А біля нього сів також скрізь присутній Бріклі.

Варварство на Буковині. Не крадіть гравій. Бо біда буде!


Коли таку раду створювали, то сподівалися, що вона буде контролювати, аби руслорегулюючі роботи не шкодили рікам. Але ні.

Гравій вивозять, ріки сохнуть, береги валяться, у криницях зникає вода. А громадська рада сидить поряд з Дзюбою (на фото перший зліва). До речі, Дзюба - близький родич колишнього головного регіонала у ВРУ Єфремова. Останній уже в тюрмі. Дзюба ж керує БУВРом. Якщо далі триватиме це керування, - амба Буковині та буковинцям.

Тому ми офіційно звертаємося до прокурора області, начальника поліції, начальника управління СБУ в Чернівецькій області з проханням перевірити, чи мають право вивозити гравій з берегів річок у процесі руслорегулюючих робіт. І хто дає дозволи на руйнацію рік Буковини. І чи насправді громадська рада при БУВРі займається громадським контролем, а не «кришуванням» гравійного бізнесу.

Водночас звертаємось до справжніх громадських організацій Буковини, воїнів АТО, «Правого сектору», УНА-УНСО із пропозицією взяти під особистий контроль діяльність керівництва БУВРу та громадської ради при ньому.

Голові ОДА пану Фищуку варто б попросити екологічні служби області звітувати про свою роботу по-справжньому.

Сподіваємося, що цими зверненнями ми ще не закликаємо до радикальніших методів впливу.
Хоча уже пора!
Петро КОБЕВКО

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