Коли розпочнеться опалювальний сезон у Чернівцях через борги «Чернівцітеплокомуненерго» перед газівниками

Заборгованість перед ПАТ «Чернівцігаз» буде погашена після початку опалювального сезону - повідомив директор підприємства Олександр Меленчук.
«Заборгованість КП «Чернівцітеплокомуненерго», яка утворилась після закінчення попереднього опалювального сезону перед ПАТ «Чернівцігаз», на 1 травня 2016 року складала близько 12 млн.грн. , - повідомив директор підприємства Олександр Меленчук.
-За літній період було погашено біля 7 мільйонів гривень. Залишок боргу в сумі 5,1 млн.грн. буде погашено з початком опалювального сезону. Така ситуація виникла в більшості регіонів України в результаті реалізації Постанови Кабінету Міністрів України №217. Розщеплення коштів, передбачених вказаною постановою здійснюється таким чином, що найбільшу частку отримує НАК «Нафтогаз України»-, майже 70%, ПАТ «Чернівцігаз» - більше 20% і МКП «Чернівцітеплокомуненерго» залишається орієнтовно 5-6%. Через низький процент розщеплення коштів у підприємства відсутні кошти на погашення існуючого боргу».
«З початком опалювального сезону і надходженням коштів від мешканців за спожиту теплову енергію ситуація значно покращиться, впевнений Олександр Меленчук, - Сподіваємось на розуміння адміністрації ПАТ «Чернівцігаз» і впевнений, що найближчим часом заборгованість буде швидко погашатись. Запевняємо також чернівчан, що керівництвом міста та підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» робиться все можливе, аби опалювальний сезон в Чернівцях розпочався вчасно».