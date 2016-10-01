Буковинця судитимуть за зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів

Сторожинецька місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою 24-річного жителя Сторожинецького району Чернівецької області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України (незаконне придбання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів).
Встановлено, що обвинувачений у липні 2016 року, бажаючи збагатитись незаконним шляхом, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, незаконно придбав із метою збуту та зберігав у себе вдома немарковані тютюнові вироби, які згодом продавав громадянам.
Збути весь товар чоловіку не вдалось, оскільки 17 серпня 2016 року правоохоронці, під час обшуку його приватного господарства, виявили та вилучили 20 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.