У Чернівцях неналежно витрачають державні гроші

Такі повідомлення надходять до редакції нашого часопису сьогодні вже впродовж двох годин. Чернівчани нарікають, що у тяжкий для країни особливий час, коли захисників її кордонів на Сході мусять утримувати пересічні громадяни, у місті «гроші викидають на вітер». Йдеться про так звані ремонтні роботи, що розпочалися на фасаді будівлі Апеляційного суду Чернівецької області (вул.. Міхая Емінеску).
Мовляв, будівельники оббивають з фасаду досить цінну, доброякісну плитку-облицьовку, котра, за умови реставрації карниза над нею, могла служити цій будівлі ще довго. «А зараз всю якісну плитку оббивають, заносять у двір, і про її подальшу долю нікому не буде відомо, - журиться наша читачка Вікторія Опанасюк, - хіба що опиниться у когось на дачі…»
Нашому кореспонденту будівельники пояснили, що вони просто отримали завдання і виконують його.
За словами ж керівника підприємства «Реконструкція» Івана Володимировича Чупака
, на вулиці Емінеску насправді реконструюють фасад історичної будівлі, оскільки вона з певних причин почала руйнуватися. Підприємство має всі необхідні для робіт документи та дозволи. Плиткою ж фасад облицювали всупереч дозволам напередодні відзначення 600-ліття Чернівців, але насправді він має бути гладким, з карнизом, - як це було завжди. «Долю» ще добротної плитки з фасаду вирішуватиме замовник робіт – Апеляційний суд Чернівецької області. Закінчити роботи планують впродовж двох тижнів, кошторис складає близько 140 тисяч гривень.
Так це чи ні, сподіваємося, перевірять відповідні органи та структури. Вдячні чернівчанам за небайдуже ставлення до всього, що відбувається у нашому «маленькому Парижі». Може, й справді, «спільними зусиллями…»?