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НАРОДНА ВІЙНА НАРОДНА ВІЙНАНарод перемогти неможливо. Буває, що велика держава нападає на маленьку, проте війну програє. Наприклад, США - наймогутніша країна сучасного світу, програла значно меншому і слабшому В'єтнаму. Так і могутній СССР не зміг перемогти відсталий Афганістан. Загарбники наштовхнулися на опір народу і мусили відступити. Досвід народних воєн згодиться сучасній Україні на випадок розширення російської агресії.

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Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану проти Брехуни на Буковині! Румун – українцю брат. Терицану протиНа Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
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Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.
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6 жовтня о 19:00-19:30
вулиця Фастівська 30а (ТСОУ) прибуття резервістів з навчальних зборів.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 12.00
Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
(збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 26-28

Сьогодні, 14:49 / Коментарів: 1
Відгуло, відгуляло, відіграло свято у Чернівцях. Людям дали видовищ. Люди були задоволені.
Музики роз`їхалися по домівках, а місто залишилося зі своїми проблемами. Нагадуємо, що уже цілий місяць ми з майстром Митром з бригади Івана Магалянського бродимо вулицею Ольги Кобилянської і шукаємо ґанджі на фасадах будинків. Майстер професійним оком визначає що, як і яким коштом можна полагодити, аби меру і людям було добре.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 26-28


Ні Митра, ні мене, ні газети «Час» поки що не чує мер Каспрук і його берегиня архітектурної спадщини в Чернівцях Пушкова. Вони роблять вигляд, що все у місті добре і дуже добре. А даремно вони роблять такий вигляд. Бо й чернівчани можуть зробити вигляд, що платять їм так, як вони працюють. А у кращому випадку за таку, з дозволу сказати, «працю» драпатою мітлою гнатимуть з крісел і посад.

Тільки за облуплений фасад будинку №26 на вулиці Ольги Кобилянської Пушкова мала б уже відповісти посадою.

Туристи називають владу і відповідальних за архітектурні цінності найгіршими словами. Наші люди терплять мовчки. Будинок уже геть облупився. А який то був красень колись! Фасад прикрашали керамічні скульптури античних грецьких богів. Зараз уже дві зникли з вулиці Кобилянської, одна - з вулиці Гоголя.
- Хто цей будинок малював, нехай би йому руки всохли, - спересердя сказав майстер Митро.

Там фарба відвалюється квадратними метрами. І на все це дивляться чернівчани та гості міста. Колись тут було управління церковного синдикату Буковини. За совітів - магазин спорттоварів «Динамо». Зараз там магазин «Індіго», «Студія краси» та «Стиль і мода». Усе так гарно називається, несе таке красиве змістове навантаження. Але облуплений фасад створює атмосферу ганебного нехлюйства керівництва міста.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 26-28


Дисонансує навпроти будинок №23. Він збергіся без змін з часів побудови у другій половині ХІХ ст. Посеред фасаду на другому поверсі добротно збереглася скульптурна композиція із зображенням середньовічного лицаря, який гасить пожежу. Лицар - святий Флоріан. Це був герб чернівецьких пожежників. І не випадково він встановлений саме тут - у цій будівлі розміщувалася пожежна контора. У дворі завжди стояла напоготові запряжена підвода з бочкою води. На ній, окрім фірмана, поміщалося ще дев`ять пожежників. Коли десь траплялася біда, підвода туди виїжджала. А попереду біг чоловік із дзвоником, що сповіщав про потребу негайно звільнити дорогу. Обабіч підводи бігло по три пожежники, які трималися за шкіряні петлі, прикріплені до фіри.

Згодом пожежна контора перебралася на теперішню вулицю Лесі Українки. І за Румунії в цьому будинку розмістилася адвокатська контора і склеп електротоварів Леона Блюма. За совєтів перший поверх передали під художні майстерні. І там виник «Художній салон», який є там і тепер.

У цьому будинку в різні часи жили єврейська художниця Ірма Розеншток і єврейський письменник Мойсей Альтман, на честь якого там розміщено скульптурну композицію.

Будинок загалом зберігся добре. Тільки направо від Мойсея Альтмана відлупилася штукатурка. Майстер Митро вважає, що нічого то не коштує, аби її заліпити.
- Але кому це потрібно? - без надії отримати відповідь запитує майстер.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 26-28


Непогано збергіся й будинок №25. Хоч він і побудований ще у ХІХ столітті, але даних про тих, хто там жив і що там було, немає. Відомо тільки про те, що було після 1925 року. А був там магазин радіоапаратури та взуття. Зараз розміщується книгарня «Здоров`я», яку регіонали Папієв-Галиць хотіли ліквідувати, та магазин-майстерня «Львівські пляцки».

Далі - також ошатний будинок №27, зведений також наприкінці ХІХ століття на замовлення Б. Бурштуна. Будували його з кам`яних плит, котрі завозили з Киселева та Василева. Будинок має каретний заїзд. Якщо ви бачите у Чернівцях проходи у двори будинків з розміщеними унизу по боках випуклими півкруглими кам`яними виступами, знайте - це зроблено для того, аби карета, заїжджаючи у двір, на повороті не вдарялася колесами об стіну. Зараз у багатьох таких заїздах мешканці постесували ці виступи. Мабуть, мають широкі авта, які не поміщаються у ці проїзди. Шкода. А будинок №27 має ці виступи. За Румунії тут був стоматологічний кабінет пана Петельмана і редакція газети «Європа». Тепер там дитячий супермаркет і відділення Ощадбанку.
Будинок навпроти, №28, - один із найкращих у Чернівцях. За Австрії його так і називали - «будинком-красенем». Тоді він належав православному фонду Буковини, у володінні якого було 274 тисячі гектарів лісу і 26 фабрик та заводів.

У роки Першої світової війни, у часи Брусилівського прориву там розміщувався штаб генерала Брусилова. Кажуть, що він був дуже побожним чоловіком. І в його помешканні був військовий дорожній іконостас. На свята приходив священик і там відправляв службу Божу. Релігійна управа добре уживалася з військовим штабом.

За Румунії тут був страховий банк, магазин скла та картинних рам, а також магазин спорттоварів «Спорт» пана Маленчука.

За перших совітів 1940-41 років у цьому будинку влаштували катівню НКВС. З 1945 року - Сталінський райком партії. Через 10 років цей будинок передали під Краєзнавчий музей, який перенесли сюди з Резиденції Митрополитів. Будинок у доброму стані.

Приємно все ж таки бачити і писати про будинки, які перебувають у доброму стані. Один із таких - №29. Усім відомий як Палац урочистих подій. А збудований він у 1873 році на замовлення Розенцвайга. За Румунії там був національний банк і редакція газети «Черновіцер Тагблат». За своєтів - спочатку «Ательє мод», а потім - ЗАГС.

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 23-33, 26-28


Далі - будинки №31 і 33. Вони уже трохи пошкоджені. Хоч там і «Будинок модного одягу» внизу, над ним - облуплені й зовсім не модні стіни фасаду. До того ж, і фарба якихось мутних і невизначених кольорів. Балкони обдерті, обшарпані та запаскуджені.

Майстер Митро геть зажурився.
- Нема у місті ґаздів. Одні фулеї, - каже він.

(Далі буде)

Петро КОБЕВКО

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26
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Сьогодні, 15:20 - Спокійна з написав(ла): в матеріалі
Дуже люблю такі матеріали, де історія переплітається із сучасністю і отримуємо нове. До того ж, це більш розумно, ніж гасла: до них влада звикла і не чує. Дякую пану Петру.
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