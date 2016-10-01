Перезавантаженя пенсійної системи на вимогу МВФ: кому і що уріжуть

Стаж, що дає право на мінімальну пенсію, буде підвищено. Трудові пенсії, на які можна претендувати, відпрацювавши 35 років (для жінок – 30 років), наразі не рухатимуть, не підвищать і нинішній пенсійний вік (60 років).Платою за отримання Україною нового траншу МВФ стане погіршення життя окремих пенсіонерів. Такий висновок можна зробити з меморандуму між українською владою і МВФ. Наразі мова йде тільки про «привілейовані» категорії пенсіонерів, – повідомляє Сегодня.Спецпенсії хочуть відібрати не тільки у депутатів, суддів, прокурорів та інших чиновників, але і у шахтарів, сталеварів та інших представників шкідливих професій, які зараз мають право достроково вийти на заслужений відпочинок, відпрацювавши 20-25 років. Причому вже з 2017 року.Як роз’яснив президент Украналітцентру Олександр Охрименко, головна причина того, що МВФ наполягає на пенсійній реформі, – грошова. У Пенсійного фонду (ПФ), який повинен виплачувати пенсії за рахунок зібраних єдиних соціальних внесків (ЄСВ) на зарплату працюючих, хронічний дефіцит грошей, зараз він становить близько 150 млрд грн.«Виплата пенсій дотується з держбюджету, і МВФ це не подобається, тому що ускладнює погашення Україною раніше узятих у Фонду позик, – сказав Охріменко. – Ситуація ускладнилася після зниження в 2016 р ЄСВ – з 41% до 22%. Незважаючи на зниження ставки ЄСВ, вибілювання тіньових зарплат йде повільно, щомісячні надходження в ПФ впали майже вдвічі, а грошей на виплату пенсій після підвищення з травня цього року соцстандартів, навпаки, потрібно більше. Зараз виплачують у вигляді пенсій 15-16 млрд грн в місяць. Тому влада вже заморозила до кінця року максимальні пенсії на рівні 10 740 грн (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних з 1 січня 2015 р) і обіцяють зменшити кількість тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію (наразі це може торкнутися авіаторів, машиністів на залізних дорогах, трактористів, доярок і ін.)».Нагадаємо, у 2016 р скорочено на 40% перелік професій, що дають право на дострокову пенсію, збільшено до 57 років термін виходу на пенсію тим, у кого пільги залишилися (було 55 років, а ще раніше – 50), або при наявності 25 років (для жінок – 20) «шкідливого» стажу.Позбавлені права на вихід на пенсію за вислугою (після 30 років роботи) лікарі і вчителі. Але для виконання умов меморандуму ці категорії уріжуть ще сильніше. Тобто ці люди продовжать працювати далі, платити внески до ПФ, а пенсії отримають років через п’ять, т. Е. В 60 років. Це трохи скоротить витрати і збільшить доходи ПФ.Основні положення меморандуму про пенсійну реформу, які Україні треба втілити в закони до кінця 2016 року, – прокоментував віце-прем’єр Павло Розенко, який курує соціальний напрямок у Кабміні.Посилити критерії отримання мінімальної пенсії. Це означає, що буде підвищено трудовий стаж, що дає право на мінімальну пенсію (зараз – 25 років). Наразі незрозуміло, наскільки більше доведеться працювати, але орієнтовно – на 5 років. Тим, у кого такого стажу немає, доведеться його заробляти або не отримувати навіть мінімальну пенсію.Крім того, необхідно уніфікувати пенсійне законодавство, яке зараз складається з понад 20 законів. За словами Розенка, йдеться про єдиний принцип забезпечення пенсіями без привілеїв для будь-якої професії (за винятком військових та інших силовиків, для них нічого не зміниться).З 2017 р. потрібно поступово збільшити і ввести єдиний пенсійний вік для різних категорій працюючих. Але, за словами Розенка, це торкнеться лише тих, хто зараз виходить на пенсію до 60 років.Також планують, що доплачувати до трудових пенсій будуть з держбюджету, а не з ПФ. На розмірах пенсій це не позначиться, але доплати (ветеранам війн, орденоносцям, «заслуженим» і «народним» всіх професій) йтимуть безпосередньо з держбюджету, що формально зменшить дефіцит ПФ.І тільки після виконання вищезгаданих вимог можна буде ввести особисті накопичувальні пенсійні рахунки. Віце-прем’єр зазначив, що наповнювати їх будуть за рахунок додаткових внесків (7-9% від зарплати) як з роботодавця, так і з працівника.Заступник голови профільного комітету ВР Сергій Каплін вважає, що ці зміни назріли і можуть бути прийняті Радою, за винятком встановлення єдиного пенсійного віку для всіх професій. «Вимоги МВФ косметичні», їх головна мета – знизити дефіцит Пенсійного фонду. Наприклад, збільшивши трудовий стаж, перевівши доплати до пенсій з бюджету ПФ в держбюджет. А ось тим, хто працює у шкідливих умовах, – металургам і шахтарям, треба залишити право вийти на пенсію раніше, ніж в 60 років, інакше вони можуть до неї не дожити, навіть якщо, заробивши собі «шкідливий» стаж, перейдуть на більш легку роботу.Така позиція профспілок, ми її підтримуємо і будемо відстоювати перед МВФ, – сказав Каплін.– Також нереально всі ці зміни прийняти до кінця 2016 року, адже ще не розроблені законопроекти, і вони не обговорені з громадськістю. Але перезавантаження пенсійної системи необхідне, і воно буде».Зараз українці, які пізніше виходять на пенсію, отримують її в більшому розмірі, ніж ті, хто йде відразу і, в результаті, отримує менше.Чому склалася така ситуація, пояснив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін, – передає dnepr.info.Чим більше років тому працівник вийшов на пенсію, тим менший у нього розмір пенсії. Справа в тому, що при виході на пенсію в її розрахунку враховують середній показник зарплати в Україні за три попередні роки. Зараз це 2013-2015 роки.«З 2000 року за даними персоніфікованого обліку за кожен місяць порівнюють зарплату працівника з середньою зарплатою, яка була на той момент. У підсумку виходить, наприклад, що в січні 2001 року ви отримували 1,1 середньої зарплати, а в лютому 0,8, в березні – 2,2 і т. д.», – повідомив Машкін.На основі всіх даних розраховують єдиний остаточний коефіцієнт 16 років. Наприклад, він становитиме 2,5. На нього і помножать нинішню середню зарплату, щоб обчислити розмір пенсії. Але десять років тому 2,5 середніх зарплати давали набагато меншу суму, ніж зараз.«Ось і виходить, що при рівних умовах виходу на пенсію той, хто вийшов пізніше, буде отримувати більше. Тим, хто виходив на пенсію до 2007 року, множили коефіцієнт на 1197,91 гривень, а тепер на 3263,44 гривень. Останній раз осучаснення пенсій пройшло у 2012 році», – підсумував Машкін.До тих, хто вийшов на пенсію до 2008 року, застосовують тільки індексацію вже нарахованої пенсії відповідно до підвищення соціальних стандартів. Тим часом, в законі про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування був закладений механізм, щоб кожен рік розмір пенсії приводили у відповідність із середньою зарплатою.Це називалося осучасненням пенсій. Але через різні причини цей механізм не застосовували. Щоб його застосувати, треба прийняти спеціальний закон. Джерело: ЗІК