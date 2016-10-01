Завтра до Чернівців приїде Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко

Чернівецьку область з робочим візитом відвідає Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко
У п’ятницю, 7 жовтня, в Чернівецькій області з робочим візитом перебуватиме Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.
Передбачається, що о 12.30 В’ячеслав Кириленко зустрінеться із студентами вищих навчальних закладів області (Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
По закінченню зустрічі о 13.30 Віце-прем’єр-міністр України поспілкується з представниками місцевих засобів масової інформації (Червона зала ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Також В’ячеслав Кириленко проведе нараду щодо готовності підприємств житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Запрошуються представники ЗМІ (збір о 12.00 в Червоній залі ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
Про свою участь у заході просимо повідомити прес-службу ОДА до 17.30 6 жовтня 2016 року за тел. (0372) 55 05 09.