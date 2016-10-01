На Буковині окремі лідери румунських громадських організацій і товариств зробили спробу великої провокації, спрямовану на дестабілізацію ситуації в краї та загострення стосунків між двома державами.
Вони написали листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Представництву ЄС в Україні, представництву ОБСЕ в Україні. У ньому звели наклеп на державу, у якій проживають і громадянами якої на даний час є.
Цього листа підписали: голова румунського культурологічного центру «Євдоксій Гурмузакі» Василь Терицану, голова Чернівецького обласного товариства румунської культури ім. М. Емінеску Василь Бику, директор Буковинського мистецького центру збереження традиційної румунської культури Юрій Левчик, Голова товариства румунських незалежних журналістів Чернівецької області Микола Тома, голова Спілки румунських письменників Ілля Зегря, голова Ліги румунської молоді «Жунімя» Віталій Зегря та голова медіа-центру БукПрес Марія Герман.
З перших листків
шестилисткового доносу автори пишуть брехню. Вони дозволили собі навіть заперечити наявність у світі нації молдованів. За переписом 2001 року, на території Чернівецької області майже 8% населення називали себе молдованами. А в Україні молдованів проживає майже вдвічі більше, ніж румунів. Їх налічується 258 600. Румунів - 151000. У Чернівецькій області – 67200 молдованів.
А далі брехня понеслася, як води Черемоша. Тож треба було таке написати: «Румуни посідають за чисельністю друге місце серед етнічних громад України».
Беремо статистику перепису населення України 2001 року. Серед етнічних громад на першому місці - росіяни, за ними - білоруси, молдовани, кримські татари, болгари, угорці… і на 7-му місці - румуни.
Потім автори беруться за екскурс в історію. Вони розглядають другу половину 40-х років ХХ століття. І скаржаться, що у той час закрилися румуномовні школи у Чагрі, Коровії, Великому Кучурові, Михальчі, Молодії, Комарівцях, Панці, Шишківцях, Сторожинці та в інших селах Чернівецької області. За окупації Румунією нашого краю там дійсно були румунські школи. Та вони були скрізь. Тоді українцям румуни забороняли не тільки вчитися рідною мовою, а й говорити нею. Цинізм цього факту полягає в тому, що у названих селах, згідно з переписом 2001 року, 90 і більше відсотків населення визнали себе українцями. А в селі Панка проживають українці та поляки, у Комарівцях - українці та роми (цигани) і т.д.
Тож за логікою тих, хто написав донос на Україну, всіх поляків треба навчати у румунських школах? І циганів також?
З огляду на нинішню ситуацію в Україні, коли на Сході ворог наступає на нашу державу і кращі сини й доньки зі зброєю в руках захищають свободу і незалежність, підписанти вимагають, аби в українських школах предмети «Історія України», «Географія України», «Захист Вітчизни» викладалися румунською мовою. Агій!
Окрім цього, автори листа з обуренням пишуть про освітню реформу в Україні, де йдеться про укрупнення шкіл. Вони наводять приклад, коли до опорної школи села Мамалига будуть ходити діти з Балківців, Стальнівців, Несвої. «Це рішення викликало обурення у селах, де підлягають ліквідації школи І-ІІІ ступенів. Батьки, вчителі, учні старших класів не вбачають у цьому кроці бажання влади покращити якість знань учнів ліквідованих шкіл та доступність публічних послуг, навпаки, тільки намагання скоротити бюджетні витрати на світу…»
- пишуть у листі.
Такими твердженнями окремі румунські громадські діячі не тільки зводять наклеп на Україну, а й активно заважають проведенню державних реформ в освіті. Бо не тільки румуномовні школи укрупнюються і створюються опорні, а й україномовні. Більше того, саме останні скорочуються у рази більше співвідносно до румуномовних. Однією з необхідних реформ для вступу нашої держави до європейських спільнот є необхідність реформування й освітньої галузі, поряд з медичною, суддівською та ін. Наш ворог Росія активно шкодить цьому. Бо хоче Україну тримати під своїм впливом. Тож виходить, що румуни-підписанти активно допомагають у цьому нашому ворогові?!
Велику брехню написали вони про владу. Вони пишуть, що в її державних органах нема румуномовних чиновників. Голови всіх РДА та районних рад, де компактно проживають румуни, є етнічними румунами або жили та виховувалися в румуномовному середовищі. Це - керівники Глибоцького, Новоселицького, Сторожинецького та Герцаївського районів. Їхні заступники та керівники підрозділів також володіють румунською мовою.
І насамкінець, ті, хто написав це, зумисне не звертають уваги на представницькі органи влади - місцеві ради. Саме там у румуномовних селах всі голови - румуни. Депутати у більшості - румуни або румуномовні. Навіть голова Чернівецької обласної ради Іон Мунтян - румун. Він свою національну приналежність всебічно підкреслює і гордиться цим. І Українська держава гордиться тим, що у нас всі національності мають рівні права й можливості.
А тепер зверніть увагу на Південну Буковину з центром у Сучаві, яка розташована в Румунії. Там проживає майже 200 000 етнічних українців. І нема там жодної української школи. Тільки у Чернівецькій області у 81-й школі викладання ведеться румунською мовою. В українських селах Румунії нема жодного примаря етнічного українця. А у нас всі голови у румуномовних селах - румуни. Та й Іон Мунтян - голова обласної ради. У Сучавській повітовій раді нема жодного українця-депутата. У нас же щонайменше 25 відсотків депутатів. Зараз стає модним проводити спільні засідання Сучавської повітової ради та Чернівецької обласної. Половина наших депутатів володіє румунською мовою. І, напевне, жоден з Сучави не володіє українською.
Тож чому ті, хто підписав листи до світових структур, зводять наклеп на Україну?!
Гадаю, що їм за це доведеться відповісти перед українською та румунською націями і владами. Бо вони своїми необдуманими діями завдають великої шкоди нашим добросусідським відносинам. Саме Румунія в останні місяці стає активним адвокатом України у всіх європейських структурах - ЄС, НАТО тощо. І у цей час ніби ніж у спини двох держав встромили румунські громадські діячі-громадяни України. Напевне, їм не до вподоби позиція Румунії щодо України на світовій арені. Тоді на чий млин вони вилили помиї та каламутну воду?!
Звичайно, Росії!!! Путін і його фашисти розв`язали війну на сході України під придуманим приводом нібито захисту російськомовних громадян України на Донбасі. Як засвідчують події останніх днів, російським фашистам не вдалося досягти своїх цілей на Донбасі. Тож вони не покидають намірів розхитувати Україну на всій її території. А Чернівецька область для цього - благодатний край. Звідси недалеко невизнане російськомовне Придністров`я, де залишилися російські солдати, ефесбешники, шпигуни і диверсанти та великий арсенал зброї.
Руками та потугами нібито румунських громадських діячів можна би було для Росії створити новий об`єкт «захисту». Тепер уже не має значення - російськомовного чи румуномовного населення. Путіну і його головорізам головне, аби була можливість шкодити Україні. Своїми наклепами та відвертою брехнею про проблеми, які нібито є на Буковині, Терицану, Бику, Тома, два Зегрі, Герман і Левчик кличуть на наші мирні міста і села, на наші голови агресивних російських фашистів. Коли, не дай, Боже, розпочнеться війна, російські загарбники вбиватимуть усіх, не розбираючись, хто якою мовою говорить чи до якої етнічної громади належить.
Наклепники спробували розхитати делікатну і болючу для всіх націй сферу міжетнічних і міжнаціональних стосунків. Їм цього не вдалося. Але нічого доброго ні для України, ні для Румунії вони не зробили. Тож кому на догоду була розроблена і втілена провокація на Буковині? Путіну? Росії?
Сподіваємося, що відповіді на ці питання дадуть владні та компетентні органи обох країн - Румунії та України.
Петро КОБЕВКОP.S. У своєму листі Терицану, Бику, Тома, Левчик, два Зегрі та Герман пишуть: «Не виконується у повному об`ємі вимога законодавства щодо дублювання назв населених пунктів, де проживає румуномовне населення, румунською мовою». Для того, аби, м`яко кажучи, спростувати наклеп наклепників, подаємо назви трьох сіл у Новоселицькому районі (Бояни, Маршинці, Тарасівці). Усі села Герцаївського, Глибоцького і всі румуномовні села Сторожинецького районів при в`їзді та виїзді мають дубляжі румунською мовою на дорожніх знаках. Для чого брехати брехню, яку видно неозброєним оком? Напевне, за Гебельсом працюють: аби повірити у брехню, треба цю брехню зробити жахливою… Помилилися домнули. Бо їм не повірили цього разу.Лист буковинських лідерів румунських громадських організацій і товариств