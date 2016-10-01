Василь МАКСИМЮК: «Пасажирів у Чернівцях треба любити»

Небезпечні перевезення
У День міста Чернівці на вулиці Сагайдачного сталася жахлива аварія: маршрутка №10 врізалася в електроопору. Пасажири одержали травми. Одна жінка загинула. Водій був тверезий. Але сама аварія з людськими жертвами порушує чимало проблем перевезення пасажирів у місті. З`ясовується, водій був перевтомлений. Тобто у місті перевізники не звертають уваги на безпеку руху і пасажирів. Для них на першому місці вигода і прибутки. А все інше похідне від цього. Хоча повинно бути навпаки.
Саме таку думку висловлює депутат Чернівецької міської ради від БПП «Солідарність» Василь Максимюк. Він впевнено і грамотно говорить та діє, коли йдеться про проблеми транспортних перевезень. Бо вже не одне скликання займається цими питаннями:
- Свого часу ми напрацювали та затвердили програму розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, - говорить Василь Максимюк. - Я тоді без вагань голосував «за». Не берусь говорити про якість виконання цієї програми. Але реалії нинішнього часу різняться з 2007 роком. Тому підхід до формування дорожньої карти розвитку пасажирського транспорту має бути дещо іншим.
Ми досі не визначили стратегії розвитку галузі. А саме, що першочергово необхідно розвивати - електротранспорт чи автобусні перевезення. Тут основне слово мусять сказати фахівці, отож треба створити робочі групи з фахівців і депутатів. Підреслюю - це мають бути РОБОЧІ групи, а не піарні, де засідання проходять під прицілом відеокамер і фотоапаратів. Інша справа, коли випрацювані рішення будуть уже із залученням преси та громадськості.
Конфлікт мера і депутатів зараз негативно впливає на вирішення проблем перевезень. З одного боку, на закупівлю бусів не виділено 20 млн. грн. А з іншого, громаду втішають, що ось-ось до Чернівців надійдуть тролейбуси з Бухареста. Вони вже стали міфічними.
Реальність така: ні нових автобусів, ні бухарестських тролейбусів на вулицях міста нема, - продовжує депутат. - Страждають люди. І за таких умов сподіватися, що найближчим часом проблема буде вирішена, марно.
До всього, що маємо, ще й додалися судові тяжби між владою і перевізниками. З усіх боків ці проблеми хочуть вирішити емоціями. А так не можна.
І насамкінець, нам усе-таки потрібно закупити необхідну кількість тролейбусів. Але й від автобусних перевізників не відмовлятися. Для цього треба сісти з ними за стіл переговорів. Зняти питання судів одні з одними. Після цього поставити перед перевізниками необхідні, можливо, навіть жорсткі умови. Якщо вони їх не виконають, тоді запросити перевізників з інших міст і областей. А цих, що є, на гарматний постріл до перевезення пасажирів у Чернівцях не допускати.
І обов`язково з часом місто змушене закупити необхідну кількість автобусів. Тоді проблема з пасажироперевезеннями буде вирішена раз і назавжди.
Василь МУДРИЙ