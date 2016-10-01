Василь МАКСИМЮК: «Пасажирів у Чернівцях треба любити»

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12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

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06 жовтня

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12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
6 жовтня о 12.00
у залі готелю «Турист» з ініціативи обласної організації партії ВО «Батьківщина» відбудеться форум будівельників та фахівців у сфері ОСББ.
6 жовтня
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.:
14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16
15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
6 жовтня о 16.00
в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Василь МАКСИМЮК: «Пасажирів у Чернівцях треба любити»

Сьогодні, 13:09 / Коментарів: 0
Небезпечні перевезення

У День міста Чернівці на вулиці Сагайдачного сталася жахлива аварія: маршрутка №10 врізалася в електроопору. Пасажири одержали травми. Одна жінка загинула. Водій був тверезий. Але сама аварія з людськими жертвами порушує чимало проблем перевезення пасажирів у місті. З`ясовується, водій був перевтомлений. Тобто у місті перевізники не звертають уваги на безпеку руху і пасажирів. Для них на першому місці вигода і прибутки. А все інше похідне від цього. Хоча повинно бути навпаки.

Василь МАКСИМЮК: «Пасажирів у Чернівцях треба любити»


Саме таку думку висловлює депутат Чернівецької міської ради від БПП «Солідарність» Василь Максимюк. Він впевнено і грамотно говорить та діє, коли йдеться про проблеми транспортних перевезень. Бо вже не одне скликання займається цими питаннями:

- Свого часу ми напрацювали та затвердили програму розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, - говорить Василь Максимюк. - Я тоді без вагань голосував «за». Не берусь говорити про якість виконання цієї програми. Але реалії нинішнього часу різняться з 2007 роком. Тому підхід до формування дорожньої карти розвитку пасажирського транспорту має бути дещо іншим.

Ми досі не визначили стратегії розвитку галузі. А саме, що першочергово необхідно розвивати - електротранспорт чи автобусні перевезення. Тут основне слово мусять сказати фахівці, отож треба створити робочі групи з фахівців і депутатів. Підреслюю - це мають бути РОБОЧІ групи, а не піарні, де засідання проходять під прицілом відеокамер і фотоапаратів. Інша справа, коли випрацювані рішення будуть уже із залученням преси та громадськості.

Конфлікт мера і депутатів зараз негативно впливає на вирішення проблем перевезень. З одного боку, на закупівлю бусів не виділено 20 млн. грн. А з іншого, громаду втішають, що ось-ось до Чернівців надійдуть тролейбуси з Бухареста. Вони вже стали міфічними.

Реальність така: ні нових автобусів, ні бухарестських тролейбусів на вулицях міста нема, - продовжує депутат. - Страждають люди. І за таких умов сподіватися, що найближчим часом проблема буде вирішена, марно.

До всього, що маємо, ще й додалися судові тяжби між владою і перевізниками. З усіх боків ці проблеми хочуть вирішити емоціями. А так не можна.

І насамкінець, нам усе-таки потрібно закупити необхідну кількість тролейбусів. Але й від автобусних перевізників не відмовлятися. Для цього треба сісти з ними за стіл переговорів. Зняти питання судів одні з одними. Після цього поставити перед перевізниками необхідні, можливо, навіть жорсткі умови. Якщо вони їх не виконають, тоді запросити перевізників з інших міст і областей. А цих, що є, на гарматний постріл до перевезення пасажирів у Чернівцях не допускати.

І обов`язково з часом місто змушене закупити необхідну кількість автобусів. Тоді проблема з пасажироперевезеннями буде вирішена раз і назавжди.
Василь МУДРИЙ
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