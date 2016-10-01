Військовий капелан презентує у Чернівцях свої книги

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06 жовтня

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12:41
06 жовтня

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12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
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Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

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05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
5 жовтня о 16.00
в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
6 жовтня о 12.00
у залі готелю «Турист» з ініціативи обласної організації партії ВО «Батьківщина» відбудеться форум будівельників та фахівців у сфері ОСББ.
6 жовтня
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.:
14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16
15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
6 жовтня о 16.00
в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Військовий капелан презентує у Чернівцях свої книги

Сьогодні, 13:01 / Коментарів: 0
Військовий капелан презентує у Чернівцях свої книгиВійськовий капелан отець Андрій Зелінський (м. Київ) презентує у Чернівцях свою нову книгу “На ріках вавилонських”, а також попередню – “Соняхи”.

Книжка “На ріках вавилонських», що вийшла цього року – це смислове продовження першої книги отця Андрія «Соняхи. Духовність на час війни», яка вийшла рік тому.

Книга “На ріках вавилонських” вперше була презентована на цьогорічному Форумі видавців у Львові. Нещодавно книга презентувалася у Києві, і тепер – у Чернівцях.

Отець Андрій Зелінський – священик УГКЦ, член черничого згромадження «Товариство Ісуса» (єзуїти). Людина з блискучою освітою: філософську освіту здобув у St. Basil College (Стемфорд, США), богословську – у Pontificia Universita Gregoriana (Рим), політологічну – у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». Своє капеланське служіння розпочав у 2006 році в Академії сухопутних військ у Львові, а з червня 2014 року бере активну участь у забезпеченні духовною підтримкою українських військових у зоні АТО.

- «Для мене зона АТО – це зона автентичності, це справжні люди, які стоять за справжні цінності і стоять за них теж по-справжньому, бо платять найдорожчим – власним життям, - каже отець Андрій Зелінський. – І це найщасливіші моменти мого священства, коли ти виконуєш свій прямий обов’язок добровільно і свідомо попри те, що довкола тебе свистять кулі. Коли ти слухаєш сповідь на горищі, над яким розриваються міни – не десь, а от прямо над тобою; коли ти перебігаєш з іншими військовими ділянки, які обстрілюють снайпери. Потім пробираєшся поміж будівель, бо там теж розташовані снайпери, аби вислухати сповідь і уділити святе причастя. Були моменти, коли я перебував на одному місці – пив чай і відійшов звідти на десять хвилин, поспілкуватися з кимось. За той час поки мене не було, снаряд АГС влучив в те місце, де я сидів і від нього нічого не залишилося…Йшлося про п’ять–десять хвилин часу. Коли був Святий вечір, день перед Різдвом, я розносив просфори по наших позиціях в Пісках і за 200 м переді мною міна влучає в одну із позицій і розпочинається бій і обстріли з трьох сторін.

Про книгу “Соняхи” її автор говорить так:

- “У цьому виданні не йдеться про перебіг подій в зоні АТО, це надзвичайні історії із життя захисників. Ця збірка є скромною даниною пам’яті – надзвичайно щирою і дуже відвертою – усім, хто пройшов крізь моє життя і назавжди залишився на варті вічності на полі збройного протистояння на сході України. Писалася книжка упродовж року воєнного протистояння у різних неспокійних і гарячих точках сьогоднішнього фронту. Інколи думки народжувались «там», а викристалізовувались у слово уже «тут». З цими хлопцями, молодими офіцерами Збройних Сил України, я познайомився і заприятелював майже десятиліття тому, протягом їхніх курсантських років у Академії сухопутних військ у Львові. З деякими із них підтримував спілкування упродовж усього цього часу, а згодом перетинався на стежках сьогоднішньої війни. Коли Україну підступно підштовхнули в жорстокий безлад кровопролиття, і рідну землю огорнула непроглядна темрява, вони запалали соняхами на полях української журби…”

Нова книга о. Андрія Зелінського «На ріках вавилонських… Кілька думок про повернення» - це роздуми про самотність і про любов, про війну та справжню перемогу, про вигнання та про шлях повернення.


Військовий капелан презентує у Чернівцях свої книги


Автор ставить перед читачами важливі запитання: Чи припиняється війна, коли стихає зброя? Чи можна повернутися з війни?

- “Кожна війна помножує самотності, дірявлячи тіло людства незавершеними історіями людської любові. Самотність – це земля нашого вигнання, стан нашої неволі. Бути пророком повернення, на мою думку, – місія кожного християнина в пустелях сучасної цивілізації”, - каже о. Андрій.

Священик говорить, що світ людини потребує зцілення від самотності, особливо ж його потребує сьогоднішнє зранене війною українське суспільство.
Варто додати, що назва книжки – «На ріках вавилонських» є дуже символічною, бо це перша стрічка одного з найвідоміших псалмів, 137-го, який є піснею єврейських вигнанців, котрі перебувають у вавилонському полоні.

Книга “Соняхи” вийшла у “Видавництві Старого Лева”, “На ріках вавилонських” – у “Свічадо”.
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