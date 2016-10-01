Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:42
06 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

12:41
06 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

12:40
06 жовтня

У Чернівцях працевлаштували 369 нелегалів

12:36
06 жовтня

Чернівчан запрошують на виставку творчих робіт учнів художніх шкіл

13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Керівництво Чернівецької ОКЛ перешкоджає роботі депутат ...МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка і припинити пор ...Мустецу призначили першим заступником прокурора Черніве ...Росія проти свободи словаВ АТО загинув Герой України "Крава" 20:21 , 03 жовтн ...Чернівці – поїздка до мольфара1-2 жовтня Чернівці святкують День міста (план заходів)Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки де ...У двох дитячих садочках міста відкрито нові групиВоїн з Чернівців судиться з військовою частиноюПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІНЧернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 2 ...Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплач ...Платникам на замітку: тривалість податкових перевірокЗ 2017 року в Україні вводиться страхова медицина
Що, Де, Коли
5 жовтня о 16.00
в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
6 жовтня о 12.00
у залі готелю «Турист» з ініціативи обласної організації партії ВО «Батьківщина» відбудеться форум будівельників та фахівців у сфері ОСББ.
6 жовтня
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.:
14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16
15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
6 жовтня о 16.00
в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
10 жовтня о 16.00
у залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею відбудеться відкриття обласної виставки-конкурсу творчих робіт учнів художніх шкіл та шкіл мистецтв, присвяченої 160-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті видатного українського письменника, вченого та громадського діяча Івана Франка «Лиш боротись – значить жить!»
Основна мета виставки
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Жовтень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Партнери

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

Сьогодні, 12:41 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що податкову декларацію можна надати трьома різними способами: платник податку може звітувати особисто або уповноваженою на це особою; надіслати поштою або за допомогою сучасних технологій - засобами електронного зв’язку.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку повинен здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

При цьому, на поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.

У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт». Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його.

Водночас платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Звертаємо увагу, що податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу виключно в електронній формі платниками зазначеного податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
СХОЖІ НОВИНИ:
Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну«Забудьковість» вартувала підприємцям-єдинникам 400 тис. грн.Як надати пояснення до декларації, якщо звітуєте в електронній формі?Декларацію про доходи можна подати через ІнтернетДля переходу на спрощену систему оподаткування слід подати заяву
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"