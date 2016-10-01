З Буковини відправили першу цієї осені партію юнаків на строкову військову службу

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

11:47
04 жовтня

Плата за комунальні послуги на Буковині складає 60 відсотків

11:33
04 жовтня

У Чернівцях проведуть майстер-клас з графічної новели

16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
5 жовтня о 16.00
в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
6 жовтня о 12.00
у залі готелю «Турист» з ініціативи обласної організації партії ВО «Батьківщина» відбудеться форум будівельників та фахівців у сфері ОСББ.
6 жовтня
вул. Стасюка, 4Д (факультет фізичної культури і виховання) 2 поверх (зал фітнесу) відбудеться прес-конференція з нагоди перемог на Чемпіонатах світу з Панкратіону збірної команди Чернівецької області.:
14.30 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Тбілісі (Грузія) в розділах фул, традішн 29.09-03.10.16
15.00 - прес-конференція щодо перемог на Чемпіонаті світу в м. Мінськ (Білорусія) в розділах греплінг гі та ноу-гі 28.09-03.10.16
6 жовтня о 16.00
в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Партнери

З Буковини відправили першу цієї осені партію юнаків на строкову військову службу

Сьогодні, 20:25 / Коментарів: 0
Сьогодні, 5 жовтня, на Чернівецькому обласному збірному пункті, що знаходиться у районному центрі Кіцмань, відбулася перша цього осіннього призову відправка юнаків до лав Збройних Сил України.

З Буковини відправили першу цієї осені партію юнаків на строкову військову службу


Цього дня 20 юнаків з Буковини прибули на збірний пункт. Спочатку усі вони пройшли соціально-психологічні тести та медичну комісію. Після цього майбутні солдати пройшли співбесіду із представниками військових частин, де вони в подальшому проходитимуть військову службу.

Сьогоднішні призовники будуть відправлені до підрозділів Сухопутних військ ЗС України і служитимуть вони у навчальних підрозділах.
Цієї осені з Буковини буде призвано близько 300 юнаків.

Також було наголошено, що строковики не служитимуть у військових підрозділах, які залучені до проведення антитерористичної операції на Сході України. Вони служитимуть виключно в пункті постійної дислокації військових частин.

Довідково: 4 жовтня, відповідно до Указу Президента України від 29.03.2016 № 122/2016 розпочався призов громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань. Чинним законодавством встановлено комплекс соціальних гарантій для призовників та військовослужбовців строкової служби.
При призові громадянам виплачується грошова допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат (у 2016 році — 2,9 тис. гривень), що передбачено статтею 21 Закону, а порядок виплати визначено постановою КМУ від 12.08.2015 № 587 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу»).
Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи.
Відпустка військовослужбовцям строкової служби (за весь період проходження військової служби) надається тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.
За ними, як і за мобілізованими та контрактниками зберігається робоче місце та середній заробіток (відповідні зміни були внесені до ст. 119 Закону України "Кодекс законів про працю України"у 2015 році).
Військовослужбовці строкової військової служби перебувають на повному державному утриманні. Вони розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу (літньою та зимовою) згідно встановленим норм.
За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
При звільненні військовослужбовцям строкової військової служби виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 — до 1 960 грн.) залежно від військового звання і посади.


Підполковник Сергій БЕРЕЦЬ
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