З Буковини відправили першу цієї осені партію юнаків на строкову військову службу

Сьогодні, 5 жовтня, на Чернівецькому обласному збірному пункті, що знаходиться у районному центрі Кіцмань, відбулася перша цього осіннього призову відправка юнаків до лав Збройних Сил України.
Цього дня 20 юнаків з Буковини прибули на збірний пункт. Спочатку усі вони пройшли соціально-психологічні тести та медичну комісію. Після цього майбутні солдати пройшли співбесіду із представниками військових частин, де вони в подальшому проходитимуть військову службу.
Сьогоднішні призовники будуть відправлені до підрозділів Сухопутних військ ЗС України і служитимуть вони у навчальних підрозділах.
Цієї осені з Буковини буде призвано близько 300 юнаків.
Також було наголошено, що строковики не служитимуть у військових підрозділах, які залучені до проведення антитерористичної операції на Сході України. Вони служитимуть виключно в пункті постійної дислокації військових частин.
Довідково: 4 жовтня, відповідно до Указу Президента України від 29.03.2016 № 122/2016 розпочався призов громадян України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань. Чинним законодавством встановлено комплекс соціальних гарантій для призовників та військовослужбовців строкової служби.
При призові громадянам виплачується грошова допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат (у 2016 році — 2,9 тис. гривень), що передбачено статтею 21 Закону, а порядок виплати визначено постановою КМУ від 12.08.2015 № 587 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу»).
Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи.
Відпустка військовослужбовцям строкової служби (за весь період проходження військової служби) надається тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.
За ними, як і за мобілізованими та контрактниками зберігається робоче місце та середній заробіток (відповідні зміни були внесені до ст. 119 Закону України "Кодекс законів про працю України"у 2015 році).
Військовослужбовці строкової військової служби перебувають на повному державному утриманні. Вони розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу (літньою та зимовою) згідно встановленим норм.
За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
При звільненні військовослужбовцям строкової військової служби виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 — до 1 960 грн.) залежно від військового звання і посади.
Підполковник Сергій БЕРЕЦЬ