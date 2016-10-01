Поліція зупинила ваше авто: які права має водій?

Ви спокійно рухаєтеся в потоці інших машин – і раптом вас зупиняє поліцейський. А ще просить оглянути салон та багажник. У яких випадках має право це робити та як правильно водієві вести бесіду з працівником поліції – запитували журналісти сайту "24".Спинити вашу автівку можуть жезлом, у деяких випадках – жестом руки. Про перелік випадків, які дають право працівнику поліції зупинити транспортний засіб, йдеться у статті 35 Закону України "Про Національну поліцію", відзначила в коментарі сайту "24" юрист Катерина Коваленко. Як відомо, в першу чергу, "покажуть жезл" водієві, який порушив Правила дорожнього руху. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу або є інформація, про причетність водія або пасажирів авто до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення чи якщо транспортний засіб перебуває в розшуку – зупинять теж.треба здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;необхідно залучити водія авто до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод.Також вас можуть зупинити, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху або спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху чи порушено порядок визначення й використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.у кожному разі працівник поліції зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цих статтях. На вимогу поліцейського зупинку варто здійснювати з дотриманням вимог Правил дорожнього руху (п. 2.4 ПДР).Якщо вашу автівку вже спинили, поліцейський має право попросити водія пред’явити:а) посвідчення на право керування транспортним засобом;б) реєстраційний документ на транспортний засіб;в) поліс (сертифікат) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів для перевірки.Між іншим, ці документи надавати в руки поліцейського не обов’язково, їх достатньо показати в розгорнутому вигляді. Вимога працівника поліції передати документи йому в руки – протиправна (абзац 2 ч. 2 ст. 16 ЗУ "Про дорожній рух"; підпункт "а" п. 2.4. ПДР). До того ж, перед тим, як пред’явити свої документи, водій має право висловити вимогу до працівника поліції пред’явити його службове посвідчення.Оглядати машину або речі можуть у трьох випадках. По-перше, якщо існує достатньо підстав вважати, що в ній перебуває правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, наголошує Коваленко. По-друге, причиною може бути підстава вважати, що в автомобілі є річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров’ю людей. Третя причина огляду: якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення – для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.Водій на вимогу поліцейського повинен надати можливість оглянути транспортний засіб, однак лише відповідно до законодавства та за наявності на те законних підстав (згідно ПДР).Крім Правил дорожнього руху, право правоохоронцям оглянути ваш автомобіль надається в певних випадках також низкою норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законом України "Про Національну поліцію" тощо.Проте, за словами Коваленко, жодна з цих норм не визначає межі такого огляду (оглянути автомобіль зовні, чи оглянути салон автомобіля, у тому числі важкодоступні місця). Така невизначеність працівниками поліції тлумачиться, як правило, на свою користь.Більш того, новий Закон "Про Національну поліцію" встановлює додаткову форму огляду – "поверхневу перевірку", якій також піддаються транспортні засоби. У такому випадку поліцейський має право вимагати відкрити багажник та/або двері салону (ч. 5 ст. 34 ЗУ "Про Національну поліцію"). Але Ви все одно повинні самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу,– зазначає Коваленко.Крім того майте на увазі, що огляд від обшуку відрізняється тим, що при огляді активні дії здійснюються вами (наприклад, ви самостійно відкриваєте багажник, двері салону, демонструєте закриті місця салону тощо), виконуючи вимоги поліцейського, а він в свою чергу лише спостерігає за вашими діями та речами, ні до чого не торкаючись руками. За результатами огляду обов’язково складається протокол, один екземпляр якого ви маєте отримати. Однак, якщо це "поверхнева перевірка", межу між якою відрізнити в цьому випадку складно, протокол не складається, такі дії, на жаль, ніяким чином не фіксуються.Тепер уже не спинять у разі, якщо номерний знак забруднений і не проглядається на відстані 20 метрів. Раніше ці порушення були підставою для зупинки. Немає й пункту щодо зупинки авто під час проведення цільових заходів – операцій, відпрацювань оперативних планів – для перевірки документів на право користування та керування транспортним засобом та документів на нього.Насамперед, знати про причину зупинки, а також право не виходити з машини. Працівник Державтоінспекції не має права вимагати від водія вийти з машини, крім випадків передбачених законом. Водій має право здійснювати за діями патрульного відео- або аудіофіксацію. Також водій має право вимагати від працівника патрульної поліції пред’явити службове посвідчення (ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про Національну поліцію").Водночас водій має право записати дані поліцейського (прізвище, ім’я, по батькові, звання, посаду номер нагрудного знака) – але лише записати, а не, допустимо, сфотографувати, для можливого оскарження дій поліцейського в подальшому. Не менш важливо – водій має право на ввічливе відношення та повагу до себе зі сторони патрульного. До слова, Законом України "Про Національну поліцію", поліцейському забороняється звертатися на "ти", використовувати погрозливі чи образливі жести, допускати при спілкуванні зневажливий тон, грубість, неввічливе викладення зауважень, вирази або репліки, які ображають людську гідність, погрози, пред’являти безпідставні звинувачення.Також водій має право оскаржувати дії поліцейського або керівника в суді. Якщо фіксування правопорушення водія здійснювалося за допомогою спеціальних технічних засобів, то водію слід вимагати від поліцейського пред’явити для огляду сертифікат (свідоцтво) на такий технічний засіб. У сертифікаті має бути вказана назва технічного засобу, яким здійснювалась фіксація, вказівка про те, що такий засіб пройшов метрологічну повірку, зазначена дата проходження такої повірки та термін її дії.Перші три принципи, які потрібно запам’ятати, якщо поліцейський вас зупинив:1. Не провокуйте.2. Не ображайте.3. Не тікайте.Не давайте приводу застосовувати щодо себе насильство, як би правоохоронці не підбурювали до спалахів гніву та непродуманих вчинків своїм чіплянням, хамством і образами. Якщо не витримаєте й зірветеся – винуватим у конфлікті залишитеся саме ви й потім довго можна доводити свою непричетність. Тому будьте стриманими та ввічливими, не провокуйте та не ведіться на провокації.Пам’ятайте, що всі незаконні дії чи вимоги поліцейського ви маєте право оскаржити в суді чи направивши скарги до його керівництва.Анна КосинськаДжерело: 24 Канал