Епопея з боєм Кличко – Ф'юрі завершилась

Матч-реванш з британцем Тайсоном Ф'юрі більше не стоїть на порядку денному українського боксера Володимира Кличка.
Про це заявив менеджер українського боксера Бернд Бенте, коментуючи ситуацію з підготовкою до наступного бою легендарного чемпіона, передає німецьке інформаційне агентство DPA.
"Тема реваншу з Ф'юрі більше не обговорюється. Ми дивимося лише вперед", – заявив він.
За його словами, команда українця веде активні переговори щодо бою з іншим британським боксером.
"Ведемо переговори про організацію бою з Ентоні Джошуа. У рейтингах боксерських організацій Володимир входить до числа найкращих. WBA та WBO повинні вирішити, як чинити далі. Вони скоро винесуть рішення, оскільки титули залишаються без захистів вже майже рік", – підкреслив Бенте.
Нагадаємо, що матч-реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф’юрі скасовували кілька разів.