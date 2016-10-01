Фірташ позбувся 95 гектарів лісу

Вищий адміністративний суд України залишив у силі постанову Житомирського окружного адміністративного суду про незаконність вилучення 95 га лісу з метою подальшого видобутку титанової руди.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.
Мовиться про те, що Житомирська обласна рада у травні 2015 року прийняла протиправне рішення "Про зменшення земельних ділянок", а саме: вилучення земель лісогосподарського призначення загальною площею 95 га з подальшою зміною їх цільового призначення та використання для видобування титанових руд у Володарськ-Волинському районі за рахунок земель комунальної власності.
Зокрема, в порушення вимог земельного та природоохоронного законодавства, з постійного користування вилучалася значна площа лісу з подальшою передачею для видобування ільменітових руд (оксид титану) товариству з обмеженою відповідальністю, яке, за інформацією ЗМІ, входить до складу компаній Group DF та контролюється Дмитром Фірташем.
Прокуратура області рішення обласної ради оскаржила у Житомирському окружному адміністративному суді, який своєю постановою скасував протиправне рішення.
Проте обласна рада подала касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України, яку вищою інстанцією суду не задоволено.
Джерело: 24 канал