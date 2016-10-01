МЗС України знову радить українцям не їхати до Росії через безпідставні затримання

Міністерство закордонних справ України вкотре закликає українських громадян не їхати до Росії через ризик безпідставного затримання.
«МЗС глибоко занепокоєне збільшенням числа провокацій з боку російських силових структур стосовно громадян України. На території держави-агресора зросла кількість безпідставних затримань наших співгромадян. Російські правоохоронні органи грубо поводяться з українцями, застосовують до них неприпустимі методи фізичного і психологічного впливу, тортури й інші дії, що принижують людську гідність. Громадянам України відмовляють у доступі до них консулів, адвокатів», – йдеться в заяві МЗС.
У відомстві наголосили, що такими діями російська сторона грубо порушує універсальні норми міжнародного права у сфері дотримання прав і свобод людини, а також свої міжнародно-правові зобов’язання відповідно до Віденської конвенції про консульські відносини 1963 року і Консульської конвенції між Україною і Росією від 1994 року.
«Враховуючи зазначене, а також зважаючи на суттєво обмежені на даний час можливості української сторони забезпечити належну безпеку наших співгромадян на території Росії, МЗС закликає громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації, а також від слідування транзитом територією цієї держави», – наголошують у МЗС.
30 вересня в Москві був затриманий український журналіст з агенції «Укрінформ» Роман Сущенко. ФСБ Росії звинуватила його у шпигунстві і заявила, що він є «співробітником Головного розвідувального управління Міноборони України». Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував журналіста на два місяці. До Сущенка понад добу не пускали його адвоката Марка Фейгіна, якого для захисту залучила родина журналіста. Крім того, до заарештованого українця досі не допустили консула України.
МЗС України закликало Росію звільнити Сущенка і припинити порушення прав людини.
Роман Сущенко працює в інформагенції «Укрінформ» з 2002 року, з 2010-го є власним кореспондентом агентства у Франції.Джерело