Український письменник і журналіст Анатолій Томків презентував свої твори на Чернівецькій митниці ДФС

Подія, що зібрала цього разу особовий склад Чернівецької митниці ДФС у залі для нарад адмінприміщення митниці, стала для колективу приємною несподіванкою, викликавши неабиякий резонанс у серцях слухачів.Звертаючись із вступним словом до підлеглих, начальник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор зазначив: «Переконаний, що справжня література існує для того, аби її читали і аби про неї знали. Наш сьогоднішній гість - Анатолій Томків – саме такий автор. Це справжня проза, хто буковинець – той відчує».«На відстані душі…» - так можна було б назвати зустріч, під час якої знаний український письменник і журналіст Анатолій Томків презентував митникам (людям, як загальноприйнято вважати, професії не творчої) свої твори, що стали логічним наслідком закумульованої життєвої мудрості автора та його неабиякої спостережливості й уміння в одиничному бачити загальне, а в загальному – одиничне.Бажаний для службовців гість, глибоко усвідомивши біблійну мудрість про те, що спочатку було Слово, і Слово було Бог, назавжди закарбував у своєму серці беззаперечну істину, що слово, на щастя,– не тільки зброя, якою можна вбити, але й найкращі ліки для людських сердець. Навіть частково ознайомившись з творчістю автора розумієш, що він – з тих людей, які, дивлячись в калюжу, зуміли побачити в ній небо і зорі. З тих особистостей, для яких те, чим вони займаються, є стилем життя, а не інструментом пропаганди. Підтвердженням цього стали виконані під час зустрічі новели «В Євросоюз через Кінашку», «Хто пацив, той знає», «Справа в капелюсі», «Немає Лисого».Від життєствердного доброго гумору до щемкого драматизму – ціла палітра емоцій і відчуттів захоплювала учасників дійства від одного твору до іншого. І (що є основним) крізь кожну з прочитаних автором новел проглядалася пронесена Анатолієм Миколайовичем через усе своє життя безмежна, вистраждана й справжня любов до України та її народу.Індивідуальна енергетика кожного із до смаку заправлених колоритними гуцульським та буковинським діалектами творів, що з акторською майстерністю найвищого пілотажу линули з вуст самого автора, сплелася у незбагненний мереживний малюнок, полонивши кожного з присутніх у залі своєю дивною, незбагненною владою.На жаль, відведений для спілкування час промайнув несподівано швидко, проте залишив по собі приємні спогади про пережиті під час презентації щирі емоції. Своєрідним індикатором досягнення очікуваної від зустрічі мети стало сплетіння в єдиному творчому пориві двох бажань: автора – донести до присутніх втілені у творах ідеї, аудиторії – цілковито їх сприйняти.