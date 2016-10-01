Андрій Бондар – письменник, публіцист, перекладач, блогер. Автор поетичних збірок «Весіння єресь» (Київ: Смолоскип, 1998), «Істина і мед» (Одеса: Астропринт, 2001), «MASKUL'T» (Київ: Критика, 2003) (співавтори: Сергій Жадан та Юрій Андрухович), «Примітивні форми власності» (Львів: Піраміда, 2004), «Пісні пісні» (Чернівці: Meridian Czernowitz, 2014). А також збірки есеїстики «Морквяний лід» (Нора-Друк, 2012). Українською Андрій Бондар перекладав Вітольда Ґомбровича, Міхала Вітковського, Катажину Ґрохолю, Маріуша Щиґела, Пйотра Зарембу, Юстину Соболевську, Робіна Данбара, Пітера Померанцева, Етґара Керета та інших.

У суботу, 15 жовтня, в Чернівцях у «Найкращій кав'ярні на розі Університетської та Сковороди» (вул. Університетська, 17) відбудеться зустріч з письменником, перекладачем, блогером Андрієм Бондарем і презентація його нової книжки «І тим, що в гробах...», яка вийшла у «Видавництві Старого Лева». Модеруватиме її Олександр Бойченко. Початок о 18:00. Збірка малої прози публіциста, письменника, перекладача, блогера Андрія Бондаря - про любов і про футбол, політику, пса, сусідів, мишей, мовну філософію і немитого дідуся Тодося і багато іншого. Про що ж з цього всього йтиметься на презентації? Приходьте і дізнаєтеся!«Тексти до книжки "І тим, що в гробах" писалися впродовж 13 років – між 2003 і 2016 роками, – розповідає Андрій Бондар. – Їх можна назвати розтягнутою в часі спробою внутрішньої біографії, адже всі тексти якоюсь мірою стосуються безпосередніх авторських рефлексій і переживань. Безперечно, всі вони позначені "єрессю есеїзму", тобто вкрай індивідуального та індивідуалістичного підходу, а також спробою з цього есеїзму вийти у простір художньої прози. Ця книжка за визначенням перехідна, полістилістична і мозаїчна, хоча її укладачці, Ганні Улюрі, вдалося знайти між цими текстами і зв'язок, і логіку, і навіть вигадати концепцію. "І тим, що в гробах" не писалася від початку як книжка – вона збиралась, як конструктор. І тут цим текстам і їхньому автору страшенно пощастило з укладачкою. Проект книжки на 50% саме її заслуга. Такі книжки потрібні для фіксації певних настроїв і прийомів, які переслідують автора. Штука в тому, що писалися ці тексти у часових шпаринах між головною роботою – перекладом, який забирав більшу частину сил та енергії. Тому ця книжка в певному сенсі – примітки перекладача, який має амбіцію бути кимось трохи іншим, аніж просто перекладач».Збірка малої прози Андрія Бондаря «І тим, що в гробах…» — яскраве відображення суб’єктивних, дуже особистих вражень автора. Це підслухані історії та розмови, галерея небанальних сюжетів про звичайне життя пересічних людей. Але крізь цей химерний калейдоскоп спостережень раз по раз виринають нетривіальні, такі, на перший погляд, непоєднувані образи, як-от смішний і трішки недоречний Папа Римський на Святошині, тб-серіальний комісар Рекс і навіть наймудріша з мишей. Саме тому «І тим, що в гробах» припаде до душі навіть найвибагливішим читачам. Уклала збірку літературознавиця Ганна Улюра, а оформила – дизайнер Тетяна Омельченко.