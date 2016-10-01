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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:22
05 жовтня

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

11:47
04 жовтня

Плата за комунальні послуги на Буковині складає 60 відсотків

11:33
04 жовтня

У Чернівцях проведуть майстер-клас з графічної новели

16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
5 жовтня о 16.00
в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
6 жовтня о 16.00
в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
7 жовтня о 19:00
в Українському культурно-інформаційному центрі у Франції відбудеться вечір Meridian Czernowitz «Вцілілі з Атлантиди. Вірші, діалоги, книжки та вино».
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях

Сьогодні, 13:22 / Коментарів: 0
У суботу, 15 жовтня, в Чернівцях у «Найкращій кав'ярні на розі Університетської та Сковороди» (вул. Університетська, 17) відбудеться зустріч з письменником, перекладачем, блогером Андрієм Бондарем і презентація його нової книжки «І тим, що в гробах...», яка вийшла у «Видавництві Старого Лева». Модеруватиме її Олександр Бойченко. Початок о 18:00. Збірка малої прози публіциста, письменника, перекладача, блогера Андрія Бондаря - про любов і про футбол, політику, пса, сусідів, мишей, мовну філософію і немитого дідуся Тодося і багато іншого. Про що ж з цього всього йтиметься на презентації? Приходьте і дізнаєтеся!

Андрій Бондар презентує «І тим, що в гробах...» в Чернівцях


«Тексти до книжки "І тим, що в гробах" писалися впродовж 13 років – між 2003 і 2016 роками, – розповідає Андрій Бондар. – Їх можна назвати розтягнутою в часі спробою внутрішньої біографії, адже всі тексти якоюсь мірою стосуються безпосередніх авторських рефлексій і переживань. Безперечно, всі вони позначені "єрессю есеїзму", тобто вкрай індивідуального та індивідуалістичного підходу, а також спробою з цього есеїзму вийти у простір художньої прози. Ця книжка за визначенням перехідна, полістилістична і мозаїчна, хоча її укладачці, Ганні Улюрі, вдалося знайти між цими текстами і зв'язок, і логіку, і навіть вигадати концепцію. "І тим, що в гробах" не писалася від початку як книжка – вона збиралась, як конструктор. І тут цим текстам і їхньому автору страшенно пощастило з укладачкою. Проект книжки на 50% саме її заслуга. Такі книжки потрібні для фіксації певних настроїв і прийомів, які переслідують автора. Штука в тому, що писалися ці тексти у часових шпаринах між головною роботою – перекладом, який забирав більшу частину сил та енергії. Тому ця книжка в певному сенсі – примітки перекладача, який має амбіцію бути кимось трохи іншим, аніж просто перекладач».

Збірка малої прози Андрія Бондаря «І тим, що в гробах…» — яскраве відображення суб’єктивних, дуже особистих вражень автора. Це підслухані історії та розмови, галерея небанальних сюжетів про звичайне життя пересічних людей. Але крізь цей химерний калейдоскоп спостережень раз по раз виринають нетривіальні, такі, на перший погляд, непоєднувані образи, як-от смішний і трішки недоречний Папа Римський на Святошині, тб-серіальний комісар Рекс і навіть наймудріша з мишей. Саме тому «І тим, що в гробах» припаде до душі навіть найвибагливішим читачам. Уклала збірку літературознавиця Ганна Улюра, а оформила – дизайнер Тетяна Омельченко.

Андрій Бондар – письменник, публіцист, перекладач, блогер. Автор поетичних збірок «Весіння єресь» (Київ: Смолоскип, 1998), «Істина і мед» (Одеса: Астропринт, 2001), «MASKUL'T» (Київ: Критика, 2003) (співавтори: Сергій Жадан та Юрій Андрухович), «Примітивні форми власності» (Львів: Піраміда, 2004), «Пісні пісні» (Чернівці: Meridian Czernowitz, 2014). А також збірки есеїстики «Морквяний лід» (Нора-Друк, 2012). Українською Андрій Бондар перекладав Вітольда Ґомбровича, Міхала Вітковського, Катажину Ґрохолю, Маріуша Щиґела, Пйотра Зарембу, Юстину Соболевську, Робіна Данбара, Пітера Померанцева, Етґара Керета та інших.
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