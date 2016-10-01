З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

З 22 жовтня по 1 листопада Чернівецький муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської запрошує на одинадцятий фестиваль комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»
Новий формат, нові вистави, нові театри!
Цього року вперше на фестивалі – лялькові вистави, моновистави, театри малої форми, а також вуличний театр на ходулях «Воскресіння», виступом якого розпочнеться фестиваль о 14:00 на Театральній площі.
На вас чекають кращі комедії театрів з Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Вінниці, Чернігова, Хмельницька, Рівного, Луцька, Ужгорода, а також театр з Румунії…
Початок вистав для найменших глядачів о 12:00, для дорослих о 18:30 год.
Вистави малої сцени починатимуться о 16:00 і будуть відбуватися на сцені Центрального палацу культури (пл.Театральна)
Квитки можна придбати у касі театру(52-5085, 55-17-14) та на сайті: tickets.dramtheater.cv.ua
Одинадцятий фестиваль комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ» і одинадцять днів суцільної комедії!
УВАГА! 9 жовтня показ вистав СКАСОВАНО!