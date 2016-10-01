Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської святкує
урочистості з нагоди 85-річного ювілею творчого колективу театру відбудуться 7-8 жовтня 2016 р.
Заходи:
7 жовтня о 15:00 год. у Чернівецькому обласному художньому музеї відбудеться відкриття виставки робіт художників-сценографів буковинського театру за 85 років «Маємо честь представити…» Виставка присвячена 85-річному ювілею колективу театру. Також у рамках відкриття виставки буде презентовано книгу-фотоальбом про будівлю театру «Мрія оксамиту і золота».
Головний художник театру Андрій Романченко зібрав оригінали та копії ескізів костюмів та декорацій іменитих художників, які колись працювали у Чернівецькому театрі (А.Петрицький, Д.Власюк, К.Юкельсон, Д.Нарбут, О.Плаксій, В.Лассан, Б.Ердман та інші) Художник розповів, що під час огляду архівів театру, знайшов «колосальне зібрання ескізів, декорацій, костюмів». Перший ескіз, датований 44-им роком, належить Дмитрові Власюку, театральному художникові. Митець був учнем Вадима Меллера, свого часу співпрацював з Лесем Курбасом.
Знайшлися десять його робіт. Андрій Романченко переконаний, ескізи Власюка не представлені в жодному чернівецькому музеї. Усього на виставці представлять близько двохсот робіт, серед них є копії, надані Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України на замовлення Чернівецького музично-драматичного театру. За словами художника, ті роботи не знайти у Чернівцях: вони представлені лише в авторських фондах Театрального музею у Києві. На виставці будуть макети костюмів, бутафорія, фрагменти реальних костюмів. «Такий собі підсумок за 85 років роботи художників театру».
• Презентація фотохудожнього альбому про унікальність і цінність будівлі театру «Мрія з оксамиту і золота».
Святковий урочистий концерт відбудеться 8-го жовтня 2016 р. о 17:00 год.