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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
13:12
05 жовтня

З 22 жовтня по 1 листопада «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ»

13:07
05 жовтня

Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

11:20
05 жовтня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

11:05
05 жовтня

Чернівецькі підприємці відшкодували збитки природі на 1,4 млн. грн.

11:04
05 жовтня

Новий Реєстр неприбутківців – вже на веб-порталі ДФС України

11:03
05 жовтня

У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

11:02
05 жовтня

Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюється

10:53
05 жовтня

Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

11:47
04 жовтня

Плата за комунальні послуги на Буковині складає 60 відсотків

11:33
04 жовтня

У Чернівцях проведуть майстер-клас з графічної новели

16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

16:26
03 жовтня

Фінансування виплати пенсій на Буковині розпочато

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
5 жовтня о 16.00
в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
6 жовтня о 16.00
в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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Чернівецький драмтеатр святкує 85 років творчого колективу

Сьогодні, 13:07 / Коментарів: 0
Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської святкує
урочистості з нагоди 85-річного ювілею творчого колективу театру відбудуться 7-8 жовтня 2016 р.

Заходи:
7 жовтня о 15:00 год. у Чернівецькому обласному художньому музеї відбудеться відкриття виставки робіт художників-сценографів буковинського театру за 85 років «Маємо честь представити…» Виставка присвячена 85-річному ювілею колективу театру. Також у рамках відкриття виставки буде презентовано книгу-фотоальбом про будівлю театру «Мрія оксамиту і золота».

Головний художник театру Андрій Романченко зібрав оригінали та копії ескізів костюмів та декорацій іменитих художників, які колись працювали у Чернівецькому театрі (А.Петрицький, Д.Власюк, К.Юкельсон, Д.Нарбут, О.Плаксій, В.Лассан, Б.Ердман та інші) Художник розповів, що під час огляду архівів театру, знайшов «колосальне зібрання ескізів, декорацій, костюмів». Перший ескіз, датований 44-им роком, належить Дмитрові Власюку, театральному художникові. Митець був учнем Вадима Меллера, свого часу співпрацював з Лесем Курбасом.
Знайшлися десять його робіт. Андрій Романченко переконаний, ескізи Власюка не представлені в жодному чернівецькому музеї. Усього на виставці представлять близько двохсот робіт, серед них є копії, надані Музеєм театрального, музичного та кіномистецтва України на замовлення Чернівецького музично-драматичного театру. За словами художника, ті роботи не знайти у Чернівцях: вони представлені лише в авторських фондах Театрального музею у Києві. На виставці будуть макети костюмів, бутафорія, фрагменти реальних костюмів. «Такий собі підсумок за 85 років роботи художників театру».

• Презентація фотохудожнього альбому про унікальність і цінність будівлі театру «Мрія з оксамиту і золота».

Святковий урочистий концерт відбудеться 8-го жовтня 2016 р. о 17:00 год.
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