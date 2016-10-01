Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

Що, Де, Коли

в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.

в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.

Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.

в 105 кабінеті міської ради відбудеться засідання науково-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в Чернівцях.

відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.

В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.