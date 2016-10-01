Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 13 порушень митних правил

За складеними митниками протоколами про порушення митних правил притягнуто до адміністративної відповідальності 11 громадян України через порушення ними встановлених ст.95 Митного кодексу України строків транзитних перевезень.
Дев’ятеро з громадян порушили вимоги ч. 1 та двоє – ч. 3 ст. 470 МКУ, санкції яких передбачають накладення штрафу у розмірі десяти (170 грн.) та п’ятисот неоподатковуваних мінімумів громадян (8500 грн.) відповідно. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Також у відношенні двох громадян Румунії запроваджено справи про ПМП за ознаками правопорушень, передбачених, у одному випадку, ч.1 ст. 483, у іншому - ст.472 МКУ. На громадян накладено штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів та загалом вилучено 242 пачки сигарет різних марок на суму понад 3 тис.грн.