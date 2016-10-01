За інформацією відділу організації роботи Чернівецької ОДПІ упродовж дев’яти місяців цього платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 1389,0 тис. грн. екологічного податку, що на 441,4 тис. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року.
На 01.10.2016 р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 1174 платники екологічного податку. Найбільші суми податку сплачуються за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях та за викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що форма податкової декларації екологічного податку, затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 715, використовується для складання звітності за ІV квартал 2015 року та наступні звітні періоди, у тому числі і для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди.
Невід’ємною частиною податкової декларації є 9 (дев’ять) типів додатків, з них 6 (шість) - розрахунків. Відповідний тип розрахунку забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування та, зокрема, додатки 1-3 - для кожного джерела забруднення (по кожному КОАТУУ місця розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів).
Нагадуємо, що граничний термін подання звітності за ІІІ квартал цього року – 9 листопада, а сплатити необхідно до 19 листопада 2016р.