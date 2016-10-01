У Чернівцях ПДВ повертають мільйонами

Упродовж дев’яти місяців цього року чернівецький бізнес отримав на рахунки 44,3 млн. грн. у вигляді відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ). Це на 16,4 млн. грн., або на 37 відсотків більше, аніж торік. У вересні суб’єктам господарювання держава відшкодовувала 6,0 млн. грн. непрямого податку. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Нагадаємо, що з 1 лютого 2016 року набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України, щодо запровадження 2-х реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.
Відповідно, у першому реєстрі публікуються заяви підприємств та підприємців, які підпадають під критерії платників на автоматичне відшкодування ПДВ. У другому реєстрі заяви всіх інших платників ПДВ. Заяви на відшкодування ПДВ розглядаються у хронологічному порядку, залежно від дати надходження таких заяв.
Реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість оприлюднено на порталі ДФС України. Переглянути їх можна за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/vidshkoduvannya-pdchv/reestri-vidshkoduvannya-pdv/.