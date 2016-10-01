У Чернівцях відкриється представництво Сучавської торгово-промислової палати

Про це голова Сучавської повітової ради пан Георге Флутур поінформував учасників спільної зустрічі, що днями відбулася у Сучаві за сприяння
керівника представницької влади краю Івана Мунтяна.
Так, представники бізнес-спільноти Чернівецької області, зокрема, з числа депутатів обласної ради, обговорили зі своїми румунськими колегами перспективні
напрями співпраці, а також окреслили коло питань, які розглядатимуть на майбутньому спільному засіданні Чернівецької обласної та Сучавської
повітової рад, що відбудеться 21 жовтня цього року. Участь у зустрічі також взяв префект Сучавського повіту Константін Харасім. Про це повідомляє прес-служба обласної ради.
За словами пана Флутура, головні питання, що будуть внесені на розгляд
спільного засідання – розвиток транспортної і туристичної
інфраструктури, залучення інвестицій, співпраця у галузях охорони
здоров’я, освіти та збереження і популяризації культурної спадщини
Південної та Північної Буковини.
«У 2017 році в Румунії розпочнеться реалізація масштабного
інфраструктурного проекту з будівництва автобану «Бухарест-Сучава»,
який увійде до європейського транспортного коридору «Балтійське море –
Чорне море». На спорудження цієї автомагістралі ми вже отримали 2
млрд. євро. Якщо українська сторона вирішить долучитися до цього
транспортного коридору, чернівчани зможуть дістатися автомобілем до
Бухаресту чи Варшави всього за 3 години, – відзначив голова Сучавської
повітової ради. – Також уже незабаром у Чернівцях запрацює
представництво Сучавської торгово-промислової палати. Сподіваюся, що
це допоможе підприємцям по обидва боки кордону швидше знаходити собі
бізнес-партнерів. Гадаю, це допоможе українським товарам отримати
кращий доступ до румунського ринку збуту, а румунським – до
українського, адже ці ринки є досить великими».
У свою чергу голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян підтвердив
готовність лобіювати ідею включення Чернівецької області до
вищезгаданого європейського транспортного коридору. «Разом з головою
Чернівецької обласної державної адміністрації Олександром Фищуком я
звернувся з листом підтримки цього проекту до Прем’єр-міністрів Польщі
та Румунії, які 27 серпня цього року зустрілися в Сучаві. Також
плануємо організувати форум за участю голів обласних рад та
облдержадміністрацій Західного регіону та звернутися з відповідною
резолюцією до вищого керівництва держави», – наголосив посадовець.