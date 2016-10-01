Чернівці матимуть ще один потяг до Києва

«Укрзалізниця» продовжує маршрут поїзда «Харків-Івано-Франківськ» до столиці Буковини. Депутати з міжфракційного об’єднання «Буковина» таки добилися додаткових залізничних сполучень між Чернівцями та Києвом. Про це повідомляє прес-служба народного депутата Оксани Продан.
Нагадаємо, потяг Київ-Чернівці переповнений. Квитки дістати – проблема.
Аби вирішити цю ситуацію, депутати Верховної Ради з Чернівецької області звернулися з офіційним зверненням до керівництва «Укрзалізниці».
Голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун відповів народним обранцям, що про проблему сполучення Чернівців зі столицею знає і вирішує її з огляду на технологічні та технічні можливості.
Наприклад, у вересні та в жовтні курсує додатковий потяг з Києва до столиці Буковини. Він вирушає з Києва щоп'ятниці о 22:34 та прибуває до Чернівців наступного дня о 15:24. Зокрема, поїзд № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме з Києва 7, 13, 21 та 28 жовтня, зворотно 9, 16, 23 та 30 жовтня.
Окрім цього, обіцяють в «Укрзалізниці», такі додаткові потяги вони намагатимуться запустити і під час Різдвяних та Новорічних свят.
На вимогу депутатів з об’єднання «Буковина» опрацювали транспортники також ще один варіант безпересадкового проїзду з Чернівців до Києва і назад – потягом 115/116 «Нічний експрес» Харків-Івано-Франківськ. Цей маршрут залізничники продовжать. Таким чином, чернівчани матимуть змогу дістатися столиці ще одним поїздом.
Нагадаємо, міжфракційне об’єднання «Буковина» було створено в грудні 2014 року. В його склад входять десять нардепів – Оксана Продан, Михайло Гаврилюк, Вадим Денисенко, Марія Матіос, Богдан Онуфрик, Іван Рибак, Роман Романюк, Сергій Рудик, Владислав Севрюков, Григорій Тіміш.
За час роботи об’єднанню вдалося реалізувати ряд важливих ініціатив. Зокрема, домогтися включення Буковини в перелік регіонів, в яких додаткові кошти з митниці спрямовуються на ремонт доріг, не допустити ліквідацію двох консульських установ – в Сучаві (Румунія) та в Пряшеві (Словаччина). Також був запроваджений малий прикордонний рух з Румунією та Польщею, вирішені питання з визнанням здобутих у вищих навчальних закладах Румунії та Молдові дипломів про вищу освіту та багато інших.