Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про проведення оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області у літній період 2016 року".

відбудеться прес-конференція першого заступника голови обласної організації партії ВО «Батьківщина» Василя Мельника та голови обласної Асоціації фермерів Миколи Гаврилюка щодо розгортання боротьби із рейдерством в аграрному секторі. Прес-конференція відбудеться в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22).



в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудуться муніципальні читання імені А..Кохановського, організаторами яких є Чернівецька міська рада, Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також кафедра політології та державного управління ЧНУ ім.Ю.Федьковича.



в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.

в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.

Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.

відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.

В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.