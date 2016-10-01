Голова НМПУ закликає журналістів пікетувати російське Посольство

Голова НМПУ Ігор Чайка в ефірі каналу Oboz. TV закликав колег взяти участь в акції протесту проти незаконного утримання українського журналіста у російському СІЗО.
Акція протесту розпочнеться 6 жовтня о 10 годині у Києві за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.
Шановні журналісти, дорогі односпілчани, закликаємо усіх вас долучитись до акції та висловити вашу солідарність з Романом Сущенком, а також нагадати російській владі, що журналістика – це не злочин.
Нагадаємо, що 2 жовтня стало відомо про незаконний арешт українського журналіста ІА «Укрінформ» – Романа Сущенка. Ігор Чайка назвав арешт Романа Сущенка цинічним викраденням, яке російська влада організувала руками спецслужб.
«Таким чином російська влада чинить «розправу» над кожним із журналістів, хто дозволяє собі критикувати її, відтак, ніхто не може почуватись у безпеці, бо якщо такі злочини толеруються у Росії, вони цілком можливі і поза її межами», – зазначає пан Чайка.
Російська правозахисниця, яка повідомила про арешт Сущенка переконана, що у Росії «За всіма іноземцями ведеться стеження. Це очевидно. Але я думаю, що у випадку з Романом Сущенком тут було особливе стеження, судячи з того, що після нашого візиту ФСБ сьогодні вранці оголосила про те, що було затримано кадрового розвідника українських спецслужб», – повідомила вона для Радіо Свобода.
У мережі активісти організували акцію протесту #freeSushchenko , яка за добу стала найпопулярнішою у Твітері.
Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає Романа, закликає: «Українським і міжнародним журналістам слід вступити в боротьбу за звільнення Романа Сущенка».
Тим часом журналісти Польщі та Франції повідомляють про організацію маніфесту на захист Романа Сущенка.
Листи підтримки Романові можна надсилати за адресою:
Сущенко Роман Владимирович, 1969, ФКУ СИЗО №2 ФСИН Росии, г. Москва, Лефортовский вал, д.5, 111020