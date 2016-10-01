Україна зобов’язалася поступово підвищувати пенсійний вік

Україна зобов'язується перед Міжнародним валютним фондом до кінця 2016 року прийняти закон про поступову зміну пенсійного віку.
Про це йдеться в тексті меморандуму співпраці України і МВФ.
МВФ зазначає, що для того, щоб зменшити дефіцит Пенсійного фонду, Україна повинна до кінця грудня 2016 року прийняти зміни до пенсійного законодавства.
Зокрема, влада повинні поступово врегулювати вік виходу на пенсію і провести подальше скорочення можливості для дострокового виходу на пенсію, посилити критерії прийнятності для мінімальної пенсії.
Також, згідно з меморандумом, Україна повинна забезпечити відсутність привілеїв для будь-якої професії (за винятком військових), а також розширити базу для внесків у систему соціального забезпечення.
Крім того, розширити базу для внесків у систему соціального забезпечення; забезпечити справедливий податковий режим пенсій; і заохочувати декларацію фактичних доходів.
Крім того, Україна зобов'язалася з 2017 року зайнятися забезпеченням підвищення пенсій за рахунок внесків.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що МВФ вимагає від України проведення пенсійної реформи для отримання наступного траншу.
Серед вимог: поступова зміна пенсійного віку, встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без надання пільг для яких-небудь професій (крім військових), розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення, встановлення справедливого податкового режиму для пенсій.
14 вересня Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Україні третій транш у розмірі 1 млрд доларів за програмою розширеного фінансування EFF.