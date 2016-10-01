В Києві відбулася зустріч керівників прикордонних відомств України та Молдови

4 жовтня в Києві відбулася зустріч Голови Державної прикордонної служби України генерал-полковника Віктора Назаренка і начальника Департаменту прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова Фредоліна Лєкаря.
У ході зустрічі керівники прикордонних структур двох країн обговорили актуальні питання забезпечення охорони спільного ділянки державного кордону та вдосконалення подальшої співпраці.
Зокрема, Віктор Назаренко та Фредолін Лєкарь позитивно оцінили рівень двостороннього співробітництва, а також відзначили високий ступінь виконання раніше досягнутих домовленостей. Сторони констатували динамічність обстановки та ефективність спільних заходів, що вживаються прикордонними відомствами з протидії протиправній діяльності. Було визначено, що основними видами правопорушень на спільному кордоні продовжують залишатися протиправна діяльність, пов'язана з переміщенням тютюнових виробів, спирту, наркотичних речовин, зброї боєприпасів, інших матеріальних цінностей, а також незаконна міграція.
Обидві сторони дали позитивну оцінку функціонуванню пунктів пропуску та організації взаємодії під час здійснення прикордонного контролю. Також очільники прикордонних структур високо оцінили результати діяльності спільних патрулів, які несуть службу з використанням сучасних технічних засобів, що значно підвищує рівень профілактики правопорушень на спільній ділянці державного кордону. Окрему увагу було приділено питанню впровадження спільного контролю в пунктах пропуску.
Віктор Назаренко та Фредолін Лєкарь підтвердили ефективність інформаційної взаємодії в сфері аналізу ризиків та обміну статистичною і аналітичною інформацією. Також вони окреслили перспективи співробітництва з Європейським Союзом, при цьому наголосили на результативності діяльності Місії EUBAM і визнали, що вона сприяє консолідації зусиль прикордонних відомств України та Республіки Молдова з підвищення рівня безпеки спільного державного кордону.
У ході зустрічі гостям з Молдови продемонстрували Головний центр управління службою Держприкордонслужби, який координує організацію охорони державного кордону.
Перед відльотом на Батьківщину іноземна делегація також ознайомитися з організацією паспортної роботи в аеропорту «Бориспіль».