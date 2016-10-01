Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

За інформацією ПАТ "Чернівцігаз" згідно Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», до 1 січня 2018 року всі споживачі, які використовують газ тільки для приготування їжі, мають бути забезпечені лічильниками газу.
Оснащення кожної квартири побутовим приладом обліку газу потребує значних обсягів фінансування та досить тривалого часу для реалізації. По розрахунках НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг), загальна вартість індивідуальних приладів обліку газу, що необхідно встановити в Україні сягає більше 4,6 млрд. грн., а термін установки складатиме не меньше 10 років.У зв’язку з цим НКРЕКП визначила пріоритетним встановлення загальнобудинкових лічильників газу.
В інвестпрограмі ПАТ «Чернівцігаз» на 2016 рік для встановлення 129 загальнобудинкових приладів обліку газу передбачено 4,1 млн. грн. Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу відбувається за рахунок коштів газорозподільного підприємства (ПАТ «Чернівцігаз»), що передбачені в тарифі на розподіл природного газу.
Згідно Кодексу ГРС балансоутримувачі чи управителі не можуть відмовити оператору газорозподільної мережі (ПАТ «Чернівцігаз») в організації та встановленні загальнобудинкових лічильників, якщо це буде здійснюватися за рахунок коштів компанії.Схема розрахунку споживання газу за будинковим лічильником виглядає наступним чином:
- щомісяця інформація про обсяг спожитого газу мешканцями будинку в автоматичному режимі буде надходити до ПАТ «Чернівцігаз»;
- загальний обсяг використаного енергоносія рівномірно розподіляється на кожного зареєстрованого мешканця будинку
.
Якщо у будинку є квартири з індивідуальними лічильниками, то їх показання відніматимуться від показань будинкового лічильника.Мешканці багатоповерхових будинків, які не бажають оплачувати газ на підставі показань будинкового лічильника, мають право встановити індивідуальний лічильник за власний кошт або звернутися до органів місцевого самоврядування за для фінансування з місцевого бюджету (відповідно Постанови КМУ №46 від 27.01.2016 року).
Варто зазначити, що відповідно до п. 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494, у разі відмови споживачів від встановлення лічильників газу з ініціативи і за кошти оператора ГРМ (ПАТ «Чернівцігаз»), плата за спожите блакитне паливо буде розраховуватися за граничними, збільшеними вдвічі нормами. Звертаємо увагу, що починаючи з січня 2018 року газорозподільним компаніям забороняється здійснювати транспортування природного газу таким абонентам.