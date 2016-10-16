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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:54
04 жовтня

Буковинця, який забив насмерть знайомого можуть посадити на 10 років

16:04
04 жовтня

Чернівчани, які не мають встановленого лічильника сплачуватимуть за газ за будинковим лічильником

15:40
04 жовтня

Витяг з реєстру платників єдиного податку можна отримати безкоштовно

15:38
04 жовтня

Туристичний рейтинг столиці Буковини зростає

15:37
04 жовтня

Термін дії посиленого сертифіката електронного ключа можна перевірити

15:34
04 жовтня

У Чернівці завітає "Осінь весільна"

13:22
04 жовтня

На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

13:17
04 жовтня

Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

13:09
04 жовтня

Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

12:56
04 жовтня

У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

12:55
04 жовтня

Оновлено державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

12:54
04 жовтня

Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

11:47
04 жовтня

Плата за комунальні послуги на Буковині складає 60 відсотків

11:33
04 жовтня

У Чернівцях проведуть майстер-клас з графічної новели

16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

16:26
03 жовтня

Фінансування виплати пенсій на Буковині розпочато

13:20
03 жовтня

На Буковині прикордонники затримали 30 ящиків сигарет

12:10
03 жовтня

Нотаріуси інформують податківців про спадок

12:09
03 жовтня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

12:09
03 жовтня

На платі за землю Чернівці заробили більше 100 мільйонів

11:40
03 жовтня

Служба зайнятості допомагає підготуватися до нового опалювального сезону

11:10
03 жовтня

Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

11:08
03 жовтня

Податковий внесок чернівецького бізнесу вже - 1,2 млрд. грн.

16:37
30 вересня

У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
4 жовтня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про проведення оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області у літній період 2016 року".
4 жовтня о 13.00
відбудеться прес-конференція першого заступника голови обласної організації партії ВО «Батьківщина» Василя Мельника та голови обласної Асоціації фермерів Миколи Гаврилюка щодо розгортання боротьби із рейдерством в аграрному секторі. Прес-конференція відбудеться в офісі міської парторганізації ВО «Батьківщина» (вул. Головна, 22).
5 жовтня о 10.00
в сесійній залі Чернівецької міської ради відбудуться муніципальні читання імені А..Кохановського, організаторами яких є Чернівецька міська рада, Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, а також кафедра політології та державного управління ЧНУ ім.Ю.Федьковича.
5 жовтня о 16.00
в залі Учбово-методичного центру культури Буковини за адресою: вул. Й. Главки, 1-а відбудеться вечір пам’яті відомого етнографа, фольклориста, заслуженого працівника культури України АВКСЕНТІЯ ЯКІВЧУКА.
5 жовтня о 17:00
в конференц-залі бізнес-центру на вул. Шевченка, 28, офіс 5 пройде майстер-клас з графічної новели.
Майстер-клас цього різновиду комікса у Чернівцях проводить мисткиня з Фрайбурга Людмила Бартшт (www.ludmilla-bartscht.de). Він триває протягом п'яти днів – з 1 до 5 жовтня.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
13 жовтня о 16.00
13 жовтня о 16.00
15 жовтня о 18.30
15 жовтня о 18.30
16 жовтня о 13.00
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
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16 жовтня о 13.00

16-10-2016, 12:35 / Коментарів: 0
у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».

Організатори свята: Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, Учбово-методичний центр культури Буковини, Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту.

У цей день буковинське село музею житиме обрядовими дійствами, журливо-величальними піснями, народними танцями й віншуваннями.
Цей яскравий захід, в якому візьмуть участь кращі аматорські колективи області та Чернівців, проводиться з метою збереження та відродження багатовікових традицій Буковинського краю, джерел автентичного фольклору, яскравих весільних обрядових дійств. Передбачається, що свято приверне увагу буковинської громади та гостей краю, а особливо - молоді.

У програмі:

13.00 Початок свята. Весільна хода.
13.20 Обряди українського та румунського весілля: пошиття вінка, проща, клоніння вінка, виряджання до шлюбу (на обійстях музею).
16.00 Фестивальне поле. Зустріч молодих, переспіви свашок, перегравання музик, заводини, благословіння батьків з калачами, гонор вінчальним батькам, курка – від свашок, покривання та завивання молодої, повниця (дарування), скуповування дружок, виряджання молодої, калач з медом, спільна запальна «Кругла».
І все це – з піснями, музиками, буковинськими данцями, жартами та щедрим пригощанням.

У цей день до музею народної архітектури та побуту (вул. Московської Олімпіади, 38 б з 11.30 до 18.00 додатково курсуватимуть тролейбуси маршруту №4.

Довідки за телефоном 095 426 55 12 або 90 70 73
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