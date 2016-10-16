у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вдруге відбудеться фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна».
Організатори свята: Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, Учбово-методичний центр культури Буковини, Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту.
У цей день буковинське село музею житиме обрядовими дійствами, журливо-величальними піснями, народними танцями й віншуваннями.
Цей яскравий захід, в якому візьмуть участь кращі аматорські колективи області та Чернівців, проводиться з метою збереження та відродження багатовікових традицій Буковинського краю, джерел автентичного фольклору, яскравих весільних обрядових дійств. Передбачається, що свято приверне увагу буковинської громади та гостей краю, а особливо - молоді.
У програмі:
13.00 Початок свята. Весільна хода.
13.20 Обряди українського та румунського весілля: пошиття вінка, проща, клоніння вінка, виряджання до шлюбу (на обійстях музею).
16.00 Фестивальне поле. Зустріч молодих, переспіви свашок, перегравання музик, заводини, благословіння батьків з калачами, гонор вінчальним батькам, курка – від свашок, покривання та завивання молодої, повниця (дарування), скуповування дружок, виряджання молодої, калач з медом, спільна запальна «Кругла».
І все це – з піснями, музиками, буковинськими данцями, жартами та щедрим пригощанням.
У цей день до музею народної архітектури та побуту (вул. Московської Олімпіади, 38 б з 11.30 до 18.00 додатково курсуватимуть тролейбуси маршруту №4.
Довідки за телефоном 095 426 55 12 або 90 70 73