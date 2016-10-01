На Буковині розпочався осінній призов строковиків

В Україні розпочався осінній призов строковиків
Від сьогодні в Україні розпочався призов громадян на строкову військову службу до Збройних Сил. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко.
«Сьогодні розпочато призив громадян України на строкову військову службу. У Збройні Сили України буде призвано 7 тисяч 908 чоловік», - написав він.
Муженко зазначив, що бойовий досвід останніх років свідчить, що змішана система комплектування Збройних Сил є найбільш оптимальною для України в сучасних умовах. Деякі країни НАТО також повертаються до такої системи комплектування у зв’язку з існуючими воєнними загрозами і агресією, що демонструє Росія.
Зокрема, він розповів, що строковики не будуть задіяні для виконання завдань в зоні Антитерористичної операції.
«За умови якісної підготовки солдат-строковиків ми створимо відповідний ресурс для поповнення Збройних Сил військовослужбовцями-контрактниками і резервістами», - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Джерело: Інформаційне агентство "ПРАВДА"