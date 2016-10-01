На кордоні з Румунією попереджено чергові спроби незаконного переміщення тютюнових виробів та алкогольних напоїв

Упродовж доби співробітниками Чернівецької митниці ДФС за складеними у відношенні двох румунів, українця та росіянина протоколами про порушення митних правил вилучено 10 пляшок алкогольного напою «Метакса» та сигарети різних марок в загальній кількості 639 пачок - повідомляє пре-служба Чернівецької митниці.
Двоє із громадян, слідуючи до Румунії у приватних справах, для проходження митного контролю обрали смугу руху «зелений коридор», перевозячи при цьому товар, переміщення якого через митний кордон України обмежено законодавством. У іншому випадку громадянин під час проходження митного контролю, також прямуючи до Румунії, заявив про наявність продуктів харчування та господарських товарів. Однак під час здійснення митного огляду митники виявили тютюнові вироби, приховані від митного контролю у чотирьох коробках з макаронними виробами.
Громадянин Росії, слідуючи у службових справах з Греції до Росії транзитом через Україну, не вказав у митній декларації відомості про товар, який підлягає обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України, - у даному випадку це 10 пляшок міцного алкогольного напою вартістю 3 тисячі гривень.
Працівники митниці запровадили справи про ПМП за ознаками правопорушень, передбачених ст.ст. 471, 472 та ч.1 ст. 483 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) митного контролю; недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України; дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкції вказаних статей передбачають накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією.
Предмети ПМП на загальну суму понад 12 тисяч гривень вилучено, на порушників митного законодавства накладено штраф.