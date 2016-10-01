Солісти Чернівецької обласної філармонії презентують нову програму «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ»

Солісти Чернівецької обласної філармонії запрошують всіх прихильників вокального мистецтва у зал органної та камерної музики на відкриття нового 73 концертного сезону. 15 жовтня о 18.30 відбудеться презентація нової концертної програми «БУКОВИНА – РІДНИЙ КРАЙ».
У концерті прозвучать твори буковинських композиторів - піснярів - Володимира Івасюка, Василя Михайлюка, Степана Сабадаша, Андрія Кушніренка, Леоніда Затуловського, Левка Дутківського, Павла Дворського та Олени Чмут.
Блискучі голоси талановитих вокалістів групи «Музична просвіта» під орудою заслуженої артистки України Ніни Каплієнко, неперевершені пісні, які вже давно стали визитівками буковинського краю та неповторна атмосфера органної зали створять чарівний світ музичної краси для тих, хто проведе свій вечір разом із своїми улюбленими артистами філармонії .