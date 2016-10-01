Викладача Чернівецького інституту визнано винним у зловживанні впливом

Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав винним викладача Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), та призначив покарання у вигляді штрафу розміром 17000 грн.
Нагадаємо, що 19.07.2016 правоохоронці затримали викладача після одержання 4000 гривень неправомірної вигоди.
За вказану суму він обіцяв 21-річному абітурієнту вплинути на рішення приймальної комісії щодо зарахування на 5 курс вищого навчального закладу для здобуття освітньої кваліфікації "спеціаліст". Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.