У Чернівцях кількість бізнесменів зростає

На обліку в Чернівецькій ОДПІ станом на 01.10.2016 р. перебувають 34406 чернівецьких платників податків (в т. ч. 9350 – юридичних та 25056 – фізичних осіб - підприємців). Порівняно з початком року кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання у столиці Буковини збільшилась на 409 осіб (в т. ч. – 258 юридичних та 151 – фізособу - підприємця). Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Упродовж дев’яти місяців цього року платниками податків в Чернівецькій ОДПІ стали 1606 суб’єктів господарювання (в т.ч. 383 – юридичні та 1223 фізичні особи - підприємці).
Крім того, у столиці Буковини 254 особи здійснюють незалежну професійну діяльність: в т.ч. 47 приватних нотаріусів, 6 арбітражних керуючих, 200 адвокатів та 1 судовий експерт.
Нагадуємо, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Тобто, мінімальний адмінштраф за провадження господарської діяльності без держреєстрації - 17000 грн.
Чернівецька ОДПІ радить громадянам узаконити і зареєструвати свою підприємницьку діяльність, адже це єдина можливість уникнути відповідальності.
Запрошуємо усіх представників легального бізнесу до співпраці, зі свого боку – обіцяємо завжди допомагати як теоретичними знаннями податкового законодавства, так і практичними навичками їх застосування.