Податкову декларацію поштою можна направити за 5 днів до граничного терміну

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що податкову декларацію можна надати трьома різними способами: платник податку може звітувати особисто або уповноваженою на це особою; надіслати поштою або за допомогою сучасних технологій - засобами електронного зв’язку.
У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку повинен здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.
При цьому, на поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.
У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт». Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його.
Водночас платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Звертаємо увагу, що податкова звітність з податку на додану вартість подається до контролюючого органу виключно в електронній формі платниками зазначеного податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ