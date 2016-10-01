Шимон Перес про Путіна і Америку

Ми дуже хороші друзі з Путіним.І я пропоную вам коротко зміст однієї з наших недавніх розмов.Візит Путіна до ІзраїлюЯ сказав йому: «Вам 63 роки, мені 93 роки. Скажіть, що ви хочете досягти в найближчі 30 років? За що ви боретесь? Ви сподіваєтеся, позлити Америку? "Він каже: "Ні""Америка хоче частину Росії? Ні. У вас є проблеми непорозуміння з Обамою?"Він каже: «А чому ви питаєте?Я сказав: "Послухайте, я не шпигун, ви можете говорити зі мною про все."Він каже: «Що ви думаєте?"І я сказав: "Америка виграє, незалежно від того, що ви робите.""Чому?" Запитав він."Тому що вони щасливі, а ви - ні."[Сміється]Я сказав йому далі."Коли американець прокидається вранці, що він бачить? Мексика на півдні, і вони приймають мексиканців в своїй країні. Канада на півночі, вони є кращими друзями в світі. А справа і зліва є риба в воді.Про що Обама повинен турбуватися?Ви, ви прокидаєтеся вранці, кого ви маєте по сусідству?Японія, Китай, Афганістан? Мій Бог! Вони знають, що у вас є багато землі, і ви не даєте їм ні копійки. У вас є 20 відсотків прісної води, і ви нічого не даєте. Так що, коли сніг тане в Сибіру, перше, що ви побачите там - китайці. Тому що на сході багато китайців і не так багато росіян.Друге, що я сказав йому, було:«У Америки краще співвідношення між розміром землі і розміром народу. У вас - найгірше. Двадцять мільйонів квадратних кілометрів. Мій Бог! Але у вас немає стільки людей. Ваші люди вмирають. Не спокушайтеся оплесками і тим, що люди говорять. Вони не пробачать вас. Чому росіяни живуть тільки 62 роки, в той час як американці будуть жити до 82х років? "І тоді я сказав йому: "Ви ведете себе як цар."Я сказав: "Що робили царі? Вони відбудували два міста, Санкт-Петербург і Москву, як вітрину. Що б ви не побажали, ви знайдете там. Інша частина Росії, як Нігерія, покрита снігом. Ваші люди вмирають. Ви не даєте їм життя. Ви думаєте, що вони пробачить вас? ""Чому Америка прекрасна?" - Запитав я його."Тому що вони дарувальники. Чому у Європи проблеми? Тому що вони беруть.Америка дає. Люди думають, що це тому, що вони щедрі. Я думаю, це тому, що вони мудрі. Якщо ви даєте, ви створюєте друзів. Найкорисніша інвестиція - заводити друзів."Америка мала мужність прийняти план Маршалла, величезний шматок свого ВВП вони дали цій вмираючої Європі. І таким чином, вони показали, що це найкраща інвестиція в світі.Там немає жодної європейської країни, яка не була імперією. Французи і англійці, португальці, все. І що сталося? Вони були викинуті звідти і залишилися ні з чим. Англія, найбільша імперія від сходу до заходу, всі океани, і хороші індіанці вигнали їх і залишили їх ні з чим, окрім трьох маленьких островів, з якими вони не знають, що робити."Повірте мені, сказав я Путіну, вороги і ворожнеча є найбільшими втратами у житті.Ви інвестуєте в дурість. "