Театр тіней “TEULIS” представить чернівчанам нову програму

Театр Тіней TEULIS – всесвітньо відомий театр, який отримав визнання в багатьох країнах Європи і на інших континентах.
Постановка театру TEULIS- це оригінальне поєднання висококласної акробатики, театру, оптичних ілюзій, відмінного звукового супроводу і приголомшливих відеопроекцій. За Останні 4 роки Театру Тіней TEULIS був фіналістом шоу Талант найбільших в Італії, Туреччині, Чехії та Словаччини. Гастролював у Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, в Японії 35 тисяч глядачів стоячи проводжали артистів.
Мистецтво театру має вік в декілька тисяч років, але в останні десятиліття цей жанр переживає відродження і небувалий апгрейд.
Театр тіней дивовижно простий в ідеї, і йому підвладні чудеса перетворення. Варто тільки акторові зайти за напівпрозорий екран, як для глядачів починається мультиплікація: темні фігури виростають одна з одної, перетворюються, змінюються в розмірах.
Театр Тіней Teulis доводить, що всі фантазії можна причинити в життя за допомогою тіней людського тіла. Володіючи технікою за межами людських можливостей, танцівники Театру тіней творять на сцені чудеса, їх легкий, іронічний стиль балансує на межі танцю і акробатики, а приголомшливі візуальні ефекти кожного разу шокують публіку.
Квитки можна придбати:
– каса театру
– сайт Gastroli.ua
– відділення Ощадбанку
Довідки за тел:
0661971220: 0673731507
52-50-85 (КАСА)
Джерело: Жити у Чернівцячх