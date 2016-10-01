Плата за комунальні послуги на Буковині складає 60 відсотків

У січні–серпні п.р. населенню області було нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування електроенергії) 823,9 млн.грн., сплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 492,2 млн.грн. (у січні–серпні 2015р. – 443,9 млн.грн.).
Рівень оплати у січні–серпні п.р. становив 59,7%.
На кінець серпня п.р. залишається заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 16,3 млн.грн., централізоване опалення та гаряче водопостачання – 8,9 млн.грн., вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн., централізоване водопостачання та водовідведення – 0,5 млн.грн.
Крім того, у серпні п.р. населенням сплачено за електроенергію 37,1 млн.грн. (у серпні 2015р. – 24,4 млн.грн.). Заборгованість з оплати електроенергії на кінець серпня п.р. становила 154,3 млн.грн.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку (із урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт•год)) у серпні п.р. порівняно з серпнем 2015р. збільшились на 0,1% і становили 294,7 грн. Про це інформує Головне управління статистики Чернвецької області.