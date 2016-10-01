Буковинські прикордонники затримали чоловіка, який стежив за прикордонними нарядами

На Буковині, охоронцями кордону затримано чоловіка, що відстежував дії прикордонних нарядів та ймовірно причетний до угрупувань пов’язаних з переправою тютюнової продукції через кордон.
Ситуація мала місце на ділянці відділу «Черепківка». Учора продовжуючи спеціальні заходи з посилення державного кордону прикордонним нарядом з числа курсантів Національної академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького було помічено невідому особу, в 20 метрах від кордону. Перше ніж затримати правопорушника, прикордонникам довелося добряче побігати, а в подальшому здійснити попереджувальний постріл в гору з автоматичної зброї. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Зрозумівши, що з чоловіком ніхто жартувати не буде, він зупинився. При зовнішньому огляді втікача, прикордонники виявили радіостанцію марки «KENWOOD», якою затриманий скоріш за все передавав зібрану інформацію про прикордонні наряди.
В подальшому зі слів чоловіка стало відомо, що він мешканець населеного пункту Верхні Петрівці, Сторожинецького району. Тепер псевдо грибнику доведеться відповідати за порушення прикордонного режиму, спробу порушення державного кордону та за злісну непокору законним вимогам представників прикордонного відомства.
Нагадаємо, що у рамках спеціальної прикордонної операції «Кордон - 2016» 20 вересня, на ділянку Чернівецького прикордонного загону прибули курсанти випускного курсу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з метою практичного стажування та посилення державного рубежу на ділянці україно-румунського кордону у межах Чернівецької та Закарпатської областей.