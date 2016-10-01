Начальнику ВП «Вокзал станції Чернівці», якого затримали після одержання 12 тис. грн. хабара, обрано запобіжний захід. Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області.
Першотравневий районний суд м. Чернівці, за клопотанням Чернівецької місцевої прокуратури, обрав запобіжний захід начальнику виробничого підрозділу «Вокзал станції Чернівці», який підозрюється у одержанні неправомірної вигоди.
Суд виніс ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в сумі 116 тис. грн. Окрім того, його відсторонено від займаної посади.
Нагадаємо, що 28.09.2016 правоохоронці задокументували факт отримання вказаним посадовцем 12 тис. грн. неправомірної вигоди за дозвіл на безперешкодне здійснення підприємницької діяльності на території вокзалу. Досудове розслідування триває.