На Буковині - значне погіршення погоди: дощі, мокрий сніг, пориви вітру

Важливо! Очікується різка зміна погодних умов
За інформацією Чернівецького обласного центру з гідрометеорології 04-05 жовтня по Чернівецькій області та місту очікується різке погіршення погодних умов: вдень 4 жовтня пройдуть сильні, місцями дуже сильні дощі, 05 жовтня по всій території області утримаються помірні опади.
В гірських районах області вдень 5 жовтня дощі перейдуть в мокрий сніг та сніг, відмічатиметься налипання мокрого снігу, можливе формування тимчасового снігового покриву.
Починаючи з 05 жовтня буде відмічатися зниження середньодобової температури до 8° і нижче.
Саме тому Чернівецький міський відділ ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці та за кермом.