ДДT — Гори, душа, гори! — ПОБРАТИМ — АТО — Мирко Саблич





Побратим"



Прогриміла над країною біда.

Чорні крила, руssкій мірЪ-лиха орда

Йде війною. Зжерла Крим, жере Донбас.

Гей, до зброї! Тільки ми! Ніхто крім нас!



Гори, душа, гори!

Прапори догори!

Не задля нагород —

Встаю за свій народ.



Розпалила пустобріхами заміс.

Вража сила пазюрами тягне вниз.

Всюди зрада, але нам своє робить!

Не за владу – йдем Вітчизну боронить.



Гори, душа, гори!

Прапори догори!

Не задля нагород —

Встаю за свій народ.



Буде важко необстріляним в бою.

Не безстрашні, та лишаємось в строю.

Біс із тими, хто в тилу щуром сидить!

Побратиме, переможем! Будем жить!



Гори, душа, гори!

Прапори догори!

Не задля нагород —

Встаю за свій народ.



Світла пам’ять всім загиблим пацанам…

Вже не з нами бойових їм пить “сто грам”,

Не заспівають із весною в унісон.

Ви встояли, та не вистояв бетон.



Гори, душа, гори!

Прапори догори!

Не задля нагород —

Встаю за свій народ.



Россиянин, что ж ты делаешь, окстись!

Испоганил руssкім міромЪ нашу жизнь.

Ваше «братство» колошматит нам страну.

Что за гадство! Мы на Родине в плену!



Гори, душа, гори!

Россия, изыди!

Когда вернёте Крым,

Тогда поговорим.



Гори, душа, гори!

Прапори догори!

Не задля нагород —

Встаю за свій народ.