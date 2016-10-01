В АТО загинув Герой України "Крава" 20:21 , 03 жовтня 1707

У першій штурмовій роті добровольчого корпусу "Правий сектор" під час зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою терористів загинув боєць із позивним "Крава".
Про це йдеться у Facebook першої штурмової роти "Правого сектору".
Боєць "Крава" загинув під час виконання бойового завдання у зіткненні з ворожою ДРГ.
Як розповіли побратими, загиблий військовий воював у 95-й бригаді в розвідувальній роті, захищав аеропорт. Він також має нагороду Героя України.
Після отриманих поранень, восьми днів у комі та закінчення контракту в ЗСУ продовжував боротьбу в складі "Правого сектору". Вишколений воїн, який останні роки віддав усього себе захисту країни, – із сумом відзначили побратими.