В АТО загинув Герой України "Крава" 20:21 , 03 жовтня 1707

Що, Де, Коли

в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про проведення оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області у літній період 2016 року".