Начальнику ВП «Вокзал станції Чернівці», якого затримали після одержання 12 тисяч гривень хабара, обрано запобіжний захід Першотравневий районний суд м. Чернівці, за клопотанням Чернівецької місцевої прокуратури, обрав запобіжний захід начальнику виробничого підрозділу «Вокзал станції Чернівці», який підозрюється у одержанні неправомірної вигоди.
Про це журналістам Інформаційного агентства АСС повідомили в прес-службі прокуратури Чернівецької області Вам буде цікаво: Хабар на кордоні. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався дати хабара Суд виніс ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в сумі 116 тис. грн. Окрім того, його відсторонено від займаної посади. Нагадаємо, що 28.09.2016 правоохоронці задокументували факт отримання вказаним посадовцем 12 тис. грн. неправомірної вигоди за дозвіл на безперешкодне здійснення підприємницької діяльності на території вокзалу. Досудове розслідування триває.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/15263-nachalnika-zaliznichnogo-vokzalu-vzyali-pid-vartu-sud-priznachiv-zastavu-u-116-tisyach-griven. Сайт http://acc.cv.ua/