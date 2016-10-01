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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

16:26
03 жовтня

Фінансування виплати пенсій на Буковині розпочато

13:20
03 жовтня

На Буковині прикордонники затримали 30 ящиків сигарет

12:10
03 жовтня

Нотаріуси інформують податківців про спадок

12:09
03 жовтня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

12:09
03 жовтня

На платі за землю Чернівці заробили більше 100 мільйонів

11:40
03 жовтня

Служба зайнятості допомагає підготуватися до нового опалювального сезону

11:10
03 жовтня

Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

11:08
03 жовтня

Податковий внесок чернівецького бізнесу вже - 1,2 млрд. грн.

16:37
30 вересня

У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

15:11
30 вересня

Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

14:38
30 вересня

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІН

14:34
30 вересня

Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
30 вересня

Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
3 жовтня о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
4 жовтня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Богдана Вітовського на тему: "Про проведення оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області у літній період 2016 року".
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
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Начальника залізничного вокзалу взяли під варту.

Сьогодні, 19:03 / Коментарів: 0
Начальника залізничного вокзалу взяли під варту.Начальнику ВП «Вокзал станції Чернівці», якого затримали після одержання 12 тисяч гривень хабара, обрано запобіжний захід Першотравневий районний суд м. Чернівці, за клопотанням Чернівецької місцевої прокуратури, обрав запобіжний захід начальнику виробничого підрозділу «Вокзал станції Чернівці», який підозрюється у одержанні неправомірної вигоди.

Про це журналістам Інформаційного агентства АСС повідомили в прес-службі прокуратури Чернівецької області Вам буде цікаво: Хабар на кордоні. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався дати хабара Суд виніс ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в сумі 116 тис. грн. Окрім того, його відсторонено від займаної посади. Нагадаємо, що 28.09.2016 правоохоронці задокументували факт отримання вказаним посадовцем 12 тис. грн. неправомірної вигоди за дозвіл на безперешкодне здійснення підприємницької діяльності на території вокзалу. Досудове розслідування триває.
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/15263-nachalnika-zaliznichnogo-vokzalu-vzyali-pid-vartu-sud-priznachiv-zastavu-u-116-tisyach-griven. Сайт http://acc.cv.ua/
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