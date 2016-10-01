Росія проти свободи слова

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:Російські спецслужби у своєму розвитку дійшли вже до шизофренії, але на цьому досягненні не зупиняютьсяВ Москві затримано мого колегу, журналіста, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка. ФСБ стверджує, що насправді Роман Сущенко не є журналістом, а полковником військової розвідки України (ГУР).Роман Сущенко був арештований перед вихідними і дві доби провів у камері СІЗО ФСБ в повній ізоляції. Про його затримання навіть не було повідомлені представники українського консульства в Москві.Причиною і підставою арешту українського журналіста стало те, що він працював кореспондентом "Укрінформу" в Парижі. У ФСБ і СЗР РФ вважають усіх закордонних кореспондентів "Укрінформу", або УНІАН українськими шпигунами.За справу звільнення українського журналіста взявся відомий російський адвокат Марк Фегін. Міжнародна федерація журналістів (Брюссель), Міжнародна асоціація преси (Брюссель) та Репортери без кордонів (Париж - Страссбург) вже в курсі справи того що сталося і готують відповідні звернення до офіційної Москви.